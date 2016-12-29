حصد الأرجنتيني دييغو سيميوني جائزة أفضل مدرب في عام 2016 وفقا للاتحاد الدولي لتاريخ وإحصائيات كرة القدم متقدما على الفرنسي زين الدين زيدان.

ونال سيميوني الجائزة الخاصة بمدربي الأندية فقط بعد صراع شديد مع زيدان الذي أتى في المركز الثاني فيما ذهب المركز الثالث للإيطالي كلاوديو رانييري مدرب ليستر سيتي الإنجليزي.

واختار 56 من الخبراء من العديد من دول العالم المدرب الأرجنتيني نظرا لأداء فريقه المميز في الموسم الفائت والذي حرمته ركلات الترجيح من الفوز بلقب أبطال أوروبا.

ولم يجد البرتغالي جوزيه مورينيو الذي يتربع على قائمة أكثر من حصد الجائزة (أربع مرات) مكانا له بين أول عشرة أسماء.

وجاء الترتيب على النحو الآتي:

1 - سيميوني (113 نقطة)

2 - زيدان (108)

3 - رانييري (86)

4 - الإسباني بيب غوارديولا (بايرن ميونيخ - مان سيتي 62 نقطة)

5 - الإسباني يوناي إيمري (إشبيلية - سان جرمان 38)

6 - إنريكي (24)

7 - الألماني يورغن كلوب (ليفربول الإنجليزي 16)

8 - الأرجنتيني بوكيتينيو (توتنهام الإنجليزي 15)

9 - الإيطالي ماسيميليانو أليغري (يوفنتوس 6)

10 - الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني (ماميلودي) (5)

من جهة اخرى، أكد المدير التنفيذي في نادي اتلتيكو مدريد ميغل انخل جيل مارين ان المدرب الارجنتيني دييغو سيميوني باق مع الفريق الموسم المقبل حتى نهاية عقده في يونيو 2018.

وردا على سؤال حول مستقبل سيميوني، قال جيل مارين لقناة «سيكستا» التلفزيونية الخاصة «سيبقى هذا الموسم والموسم المقبل. هو معنا منذ 5 سنوات، ومن المنطقي ان يبقى معنا أطول فترة ممكنة لأننا سعداء به».

وأضاف «اننا نواصل تألقنا معا، هو والنادي، ومن الذكاء بمكان ان يستمر التعاون بين الطرفين».