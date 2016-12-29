يرى الأسطورة الأرجنتيني دييغو مارادونا نجم نابولي السابق أن تتويج السماوي بلقب الدوري الإيطالي هذا الموسم «ليس مستحيلا» حسب تعبيره رغم سيطرة يوفنتوس.

ويتصدر فريق السيدة العجوز حامل اللقب جدول ترتيب الدوري برصيد 42 نقطة، وله مباراة مؤجلة، بينما يأتي نابولي في المركز الثالث برصيد 35 نقطة.

وقال مارادونا لشبكة «سكاي سبورت إيطاليا»، على هامش حضوره حفل جوائز «غلوب سوكر» العالمية في دبي «بالتأكيد من حق نابولي أن يحلم بالفوز بلقب الكالتشيو، فالفارق بينه ويوفنتوس ليس كبيرا من الناحية الفنية بالشكل الذي يجعل الأمر مستحيلا».

وأضاف الأسطورة الأرجنتيني «بعودة المصابين ستتحسن الأمور كثيرا في نابولي، وأنا أرى أن الكفة متساوية بين الفريقين، فالكل يلعب مرة بشكل مميز، وفي الأخرى تجده يخسر بعض النقاط». وعن غونزالو هيغواين مهاجم نابولي السابق الذي انتقل إلى يوفنتوس مطلع الموسم الجاري، علق مارادونا «قدم موسما خارقا للعادة مع فقراء الجنوب بتسجيل 36 هدفا الموسم الماضي، ثم اختار الرحيل إلى يوفنتوس، أما أنا فاخترت نابولي، ربما تغيرت المعايير عن الزمن الذي لعبت فيه، عندما كنت لاعبا كان الانتماء للقميص أعلى من الوقت الحالي».