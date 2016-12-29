استعاد ليفربول المركز الثاني من مان سيتي ووجه اليه رسالة شديدة اللهجة قبل ايام من مباراتهما المرتقبة، بفوزه الكبير على ضيفه ستوك سيتي 4-1 في المرحلة الثامنة عشرة من الدوري الانجليزي لكرة القدم.

ويستضيف الريدز على ملعبه «انفيلد رود» مان سيتي السبت، في قمة المرحلة التاسعة عشرة من الدوري الممتاز.

وحول ليفربول تخلفه بهدف الايرلندي جوناثان وولترز، الى فوز مستحق برباعية لادام لالانا والبرازيلي روبرتو فيرمينو والبلجيكي جيانيلي إمبولا (خطأ في مرمى فريقه) ودانيال ستاريدج.

ورفع الليفر رصيده الى 40 نقطة بفارق نقطة واحدة امام سيتي الذي كان انتزع الوصافة الاثنين الماضي، بفوزه على مضيفه هال سيتي بثلاثية.

ومني ستوك تحت قيادة مدربه مارك هيوز بخسارته السابعة هذا الموسم والثانية في مبارياته الأربع الاخيرة التي لم يذق فيها طعم الفوز.

وضغط ليفربول منذ البداية بحثا عن هدف مبكر وخلق لاعبوه العديد من الفرص دون ان ينجحوا في ترجمتها الى أهداف، فدفعوا الثمن من أول هجمة للضيوف افتتحوا منها التسجيل خلافا لمجريات المباراة.

وواصل ليفربول ضغطه وقلب تخلفه الى تقدم بهدفين في نهاية الشوط الاول، قبل ان يعزز بثنائية في الشوط الثاني، محققا فوزه الثاني عشر هذا الموسم والثالث على التوالي والسادس على ارضه.

وقال مدرب ليفربول الالماني يورغن كلوب «كانت المباراة صعبة جدا، النتيجة لا تظهر ذلك ولكنها كانت مباراة صعبة».

وأضاف «هناك العديد من الاشياء التي كان يمكننا القيام بها بشكل أفضل ولكننا سجلنا هدفين رائعين - كان جيدين حقا، ومهمين»، متابعا «تحسن مستوانا قليلا في الشوط الثاني، وسجلنا هدفا ثالثا رائعا وبعد ذلك أنهى دانيال (ستاريدج) المباراة».

وشهدت المباراة عودة ثلاثي ليفربول السابق الويلزي جو الن وبيتر كراوتش وغلين جونسون الى انفيلد رود.

ترتيب فرق الصدارة:

1- تشلسي 46 نقطة من 18 مباراة

2- ليفربول 40 من 18

3- مان سيتي 39 من 18

4- ارسنال 37 من 18

5- توتنهام 36 من 17

كلوب يعادل رقم دالغليش

حقق يورغن كلوب المدير الفني لليفربول رقما قياسيا بعدما قاد الفريق للفوز على ضيفه ستوك سيتي ضمن منافسات الجولة 18 من «البريمييرليغ».

وبات كلوب أسرع مدرب لليفربول يسجل معه الفريق 100 هدف في 48 مباراة، ليعادل الرقم المسجل باسم أسطورة النادي كيني دالغليش.

ونشرت شبكة «سكاي سبورتس» قائمة تضم المدربين الذين وصل معهم الليفر إلى هز شباك المنافسين بـ100 هدف في أقل عدد من المباريات، والتي يتصدرها دالغليش ويورغن كلوب. وفي المركز الثالث وصل برندان رودجرز لهذا الإنجاز بعد 52 مباراة، ثم بيل شانكلي بعد 56 مباراة، وجورج باترسون بعد 58 مباراة، وأخيرا الفرنسي جيرار هوييه بعد 59 مباراة. كما يملك الليفر تحت قيادة كلوب أقوى خط هجوم في الدوري الإنجليزي هذا الموسم برصيد 45 هدفا، ولم يخسر في 16 مباراة متتالية بمعقله «آنفيلد»، بالفوز في 10 والتعادل 6 مرات.

وفي إنجاز آخر، حصد ليفربول 40 نقطة بعد 18 جولة، وهو رقم لم يحققه منذ موسم 2005/ 2006 تحت قيادة المدير الفني الإسباني رافائيل بينيتيز.