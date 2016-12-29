نال البرتغالي كريستيانو رونالدو وناديه ريال مدريد الاسباني جائزة افضل لاعب وافضل ناد في العالم، في حفل جوائز «غلوب سوكر» الذي اقيم بدبي.

وقدم رونالدو هذه السنة أداء يعد من الافضل في مسيرته، فأحرز مع ناديه اللقب الـ 11 في دوري أبطال أوروبا والكأس السوبر الاوروبية وكأس العالم للاندية، وقاد منتخب بلاده لإحراز كأس أوروبا للمرة الاولى.

وحصل المهاجم البالغ من العمر 31 عاما هذا الشهر على جائزة «الكرة الذهبية» التي تقدمها مجلة فرانس فوتبول الفرنسية لأفضل لاعب، ويتوقع ان ينال جائزة مماثلة يمنحها الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الشهر المقبل.

وغاب النجم البرتغالي عن الحفل، الا انه توجه الى الحاضرين برسالة مصورة قال فيها ان هذه السنة «كانت ربما أفضل سنة لي حتى الآن. فزنا بدوري ابطال اوروبا مع ريال مدريد، فزنا للمرة الاولى مع المنتخب البرتغالي بلقب مهم. أحرزت الكرة الذهبية، فزت بكأس العالم للاندية، ماذا يمكنني ان اطلب اكثر من ذلك؟».

وأضاف «الناس لايزالون يشككون بي، بريال مدريد، بالمنتخب الوطني، ولكن لديكم الدليل. نفوز بكل شيء». وختم «انها سنة رائعة، انا سعيد».

وهي المرة الثالثة بعد 2011 و2014، التي يمنح فيها رونالدو جائزة «غلوب سوكر» التي تنظمها رابطة وكلاء اللاعبين المعتمدين لدى الاتحاد الدولي منذ عام 2010.

ومنحت الجائزة العام الماضي للنجم الارجنتيني ليونيل ميسي الذي يسيطر هو ورونالدو منذ العام 2008، على الفوز بالكرة الذهبية لافضل لاعب.

وشملت قائمة المرشحين للجائزة هذه السنة، ميسي، ومواطنه غونزالو هيغواين مهاجم يوفنتوس الايطالي، وزميل رونالدو في ريال الويلزي غاريث بيل، والفرنسي انطوان غريزمان لاعب اتلتيكو مدريد، والانجليزي جيمي فاردي مهاجم ليستر سيتي، بطل البريمييرليغ.

ومنح النادي الملكي جائزة «افضل ناد»، ورئيسه فلورنتينو بيريز جائزة «أفضل رئيس»، ومدرب البرتغال فرناندو سانتوس جائزة «افضل مدرب»، بينما قدمت جائزة خاصة لمدرب باريس سان جرمان الفرنسي، الاسباني اوناي ايمري لقيادته اشبيلية الى لقب الدوري الاوروبي «يوروبا ليغ» في المواسم الثلاثة الاخيرة، وجائزة للمهاجم الكاميروني صامويل ايتو عن مجمل مسيرته.

وأوضحت صحيفة أس أن جائزة «غلوب سوكر» هي النجمة التاسعة على تاج أيقونة الملكي بعد تتويجه بالجائزتين الأكبر، الكرة الذهبية من مجلة فرانس فوتبول، وأفضل لاعب في أوروبا من «يويفا».

وذكرت أن الدون حصد أيضا جائزة أفضل لاعب في كأس العالم للأندية باليابان، إضافة إلى نيل جائزة أفضل لاعب من مجلة «فور فور تو»، وشبكة «إي إس بي إن»، ومجلة «ورلد سوكر»، وصحيفة «ماركا»، إضافة إلى جائزة أفضل رياضي في استفتاء وكالات الأنباء الأوروبية.