أكد المدرب الايطالي فابيو كابيللو أن عدم وجود لغة مشتركة بين المدرب واللاعب، يصعب من عملية التواصل الجيدة بين الطرفين.

وقال كابيللو خلال فعاليات مؤتمر دبي للاحتراف: «خلال عملي مع منتخب روسيا استلزم الأمر وجود مترجم، وهو ما جعل التواصل صعبا مع اللاعبين». وأشار إلى أن «فرص تحقيق النجاح تقل مع تعدد اللغات داخل الفريق الواحد». وكان كابيللو، الذي تعاقد معه المنتخب الروسي، لقيادة الفريق في مونديال روسيا 2018، أقيل من تدريب الدب الروسي، لفشله في تحقيق النتائج المرجوة. وعن صعوبة التعامل مع وسائل الإعلام، قال: «على المدرب الفصل بين الصحافة ومصلحة الفريق. إذا كنا ثلاثة ووضعنا تشكيلة سنختلف في وضع لاعب على الأقل، لأن المدرب هو الوحيد الذي يعرف أسرار غرفة الملابس». وحول رؤية مستقبل عمل المدربين مع توسع الصين وأمريكا في كرة القدم، قال: «كرة القدم أصبحت سوقا مفتوحا، وأصبح الأمر صعبا، والمنافسة باتت شديدة». وتابع «لا أريد أن تصبح الصين مثل أميركا، عندما ذهب بيليه، وبيكنباور للعب، لأنهما كانا يحصلان على رواتب خيالية. الأمور تحتاج إلى ضبط وأتمنى استمرار النجاح في الصين، لأنه بلد زاخر بالسكان ولديهم مدارس عديدة». وختم: «كرة القدم تحولت لتجارة، وصناعة، وهناك فوارق بين الفرق التي تمتلك مصادر دخل كبيرة، وتدفع رواتب كبيرة، وأخرى لا تستطيع ذلك، وأتمنى أن يكون هناك ارتباط بقمصان الأندية وليس فقط الاهتمام بالجانب الاقتصادي فقط».