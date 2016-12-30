خسر ساوثمبتون أمام ضيفه توتنهام 1-4 في ختام المرحلة الثامنة عشرة من الدوري الانجليزي لكرة القدم.

وصار رصيد «الديك اللندني» الخامس 36 نقطة وبقي على بعد نقطة واحدة من ارسنال الذي فاز على وست بروميتش البيون 1-0، فيما وقف رصيد «القديسين» الثامن عند 24 نقطة.

على ملعب سانت ماريز فرض توتنهام سيطرة شبه مطلقة على مجريات الشوط الأول، لكن صاحب الأرض كان سباقا الى افتتاح التسجيل بواسطة المدافع الهولندي فيرجيل فان دييك(2).

ولم يطل صمت توتنهام عن الرد طويلا، وجاء من متابعة رأسية ايضا عبر ديلي آلي(19).

وفي الشوط الثاني تقدم السبيرز بعد ركلة ركنية متابعة رأسية من العملاق هاري كين على يسار الحارس (51) مسجلا هدفه الثامن في البطولة هذا الموسم.

وحصل ديلي آلي على ركلة جزاء اثر دفع «غير واضح» من الخلف من قبل ناثان ريدموند الذي طرد لاحتجاجه على قرار الحكم (57)، انبرى لها كين وأرسلها أعلى المدرجات مفوتا فرصة قتل المباراة بهدف ثالث.

وتاه ساوثمبتون في الدقائق الاخيرة، وسجل توتنهام الهدف الثالث عن طريق الكوري الجنوبي هيونغ-مين سون (85).

وأضاف آلي الهدف الثاني الشخصي والرابع للضيوف (87).

ـ ترتيب فرق الصدارة:

1 ـ تشلسي 46 نقطة من 18 مباراة.

2 ـ ليفربول 40 من .18

3 ـ مان سيتي 39 من 18.

4 ـ ارسنال 37 من 18.

5 ـ توتنهام 36 من 18.