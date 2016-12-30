بات المهاجم الارجنتيني كارلوس تيفيز آخر الصفقات الكبرى التي تبرمها اندية صينية لكرة القدم، بعدما اغراه شنغهاي غرينلاند براتب سنوي هو الاعلى في التاريخ يناهز أربعين مليون يورو، لترك نادي طفولته بوكا جونيورز.

يذكر ان لاعبين آخرين حققوا دخلا سنويا اعلى، الا انه كان مزيجا من راتب وعقود اعلانية ومكافآت.

ومع سعي العملاق الآسيوي للتحول قوة كروية عالمية، أبرمت الاندية الصينية في 2016 صفقات بعشرات ملايين الدولارات لضم لاعبين بارزين، آخرهم البرازيلي أوسكار المنتقل من تشلسي الانجليزي الى شنغهاي سبيغ مقابل 70.5 مليون يورو.

وأكد شنغهاي غرينلاند انتقال «الاباتشي» تيفيز (32 عاما) لصفوفه، معتبرا اياه «أفضل مسجل في تاريخ الارجنتين»، وانه سيحسن «بشكل ملموس» اداء النادي، من دون ان يكشف قيمة الصفقة او راتب اللاعب.

الا ان مصدرا مقربا من الاخير افاد وكالة فرانس برس، ان تيفيز سينال راتبا سنويا يناهز 40 مليون يورو، وهو ما لا يقارن مع راتبه السنوي في النادي الارجنتيني، والذي كان يناهز مليوني يورو فقط.

وكان بوكا جونيورز يطالب بعشرة ملايين يورو للاستغناء عن تيفيز.

وافاد النادي الارجنتيني انه «توصل الى اتفاق مع شنغهاي غرينلاند الصيني حول انتقال كارلوس تيفيز نزولا عند رغبة اللاعب الذي يريد ان ينهي مسيرته الكروية في هذا البلد الاسيوي».

وأنهى شنغهاي غرينلاند الموسم الماضي في المركز الرابع في الدوري الصيني، وسيشارك هذا الموسم في دوري ابطال آسيا.

ويسعى النادي الصيني الى تعزيز صفوفه بلاعبين بارزين، لمنافسة غريمه في المدينة شنغهاي سبيغ الذي ضم اوسكار مؤخرا، والسعي لمنافسة غوانغجو ايفرغراندي، بطل الدوري الممتاز ست مرات.

وسيعتمـد مدرب شنغهــاي الاوروغوياني غوستافو بويت على السنغالي دمبا با اللاعب السابق في صفوف نيوكاسل الانجليزي، والنيجيري مارتينز، اللاعب السابق في صفوف انتر ميلان الايطالي.

وخلال الاشهر الماضية، استقطبت الاندية الصينية عددا من اللاعبين البارزين في اوروبا مقابل صفقات ضخمة، منهم البرازيليان أليكس تيكسييرا وهولك والكولومبي جاكسون مارتينيز والارجنتيني ايزيكييل لافيتزي، والايطالي غراتسيانو بيليه.

وبحسب التقارير الصحافية، بات عدد من هؤلاء من الاعلى دخلا بين لاعبي كرة القدم في العالم.