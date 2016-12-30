أكد تشافي هيرنانديز نجم وسط فريق برشلونة السابق، ولاعب السد القطري الحالي، أن ريال مدريد ناد عظيم، ودائما ما يسبب الضغط على خصمه اللدود برشلونة.

وقال «المايسترو» تشافي لصحيفة «ماركا» الإسبانية إنه متفائل بفرص ناديه السابق البارسا في تحقيق لقب الليغا هذا الموسم، رغم اعترافه بأن المنافسة سوف تكون صعبة للغاية مع الملكي.

وأضاف: «الريال لم يفقد الأمل حتى نهاية مباراة الكلاسيكو، وقاتل حتى النهاية، لقد كانت نتيجة عادلة».

وتابع «من الناحية التاريخية، المرينغي فاز بكل شيء، وسوف يستمر في الفوز لأنه ناد عظيم، ودائما ما يضع البلوغرانا تحت الضغط».

وتحدث تشافي عن خسارته للكرة الذهبية عام 2010، حينما توج بها زميله في برشلونة الأرجنتيني ليونيل ميسي، مؤكدا أنه لا ينزعج على الإطلاق من هذا الأمر.

وأوضح «في ذلك العام استحق ليو لقب الكرة الذهبية، فلم تكن قريبة مني على الإطلاق.. بالنسبة لي، هو أفضل لاعب كرة قدم في العالم وفي التاريخ».