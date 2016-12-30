عوض غولدن ستيت ووريرز وصيف بطل الموسم الماضي هزيمته قبل ايام امام حامل اللقب كليفلاند كافالييرز بفوزه على ضيفه تورونتو رابتورز 121-111 في دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين، رافعا رصيده الى 28 فوزا.

في المقابل، مني لوس انجيليس كليبرز بهزيمته الرابعة تواليا امام مضيفه نيو اورليانز بيليكانز 98-102.

في المباراة الاولى بين غولدن ستايت متصدر مجموعة الهادي الغربية والبطولة، وتورونتو متصدر مجموعة الاطلسي وثاني المنطقة الشرقية، رفع الاول رصيده الى 28 فوزا و5 هزائم، مقابل 22 انتصارا و9 هزائم لمنافسه.

وتمكن غولدن بطل 2015 وأحد ابرز المرشحين للقب هذا الموسم من تجاوز خسارته بنقطة امام كليفلاند (108-109) الاحد الماضي، بفوز بفارق عشر نقاط على تورونتو.

وكان ستيفن كوري (28 نقطة) وكيفن دورانت (22 نقطة و17 متابعة) الابرز في غولدن ستيت، فيما برز من تورونتو ديمار ديروزان (29 نقطة) وكايل لاوري (27 نقطة و11 تمريرة).

وتواصلت مشاكل كليبرز، احد الفرق القوية في المنطقة الغربية، وازداد عدد المصابين لديه فسقط للمرة الرابعة تواليا على رغم تقدمه في النصف الأول من المباراة.

ولم يستطع اوستين ريفرز (22 نقطة) وكريس بول (21 نقطة) ودي اندريه جوردان (13 نقطة و25 متابعة) الذي شارك رغم تعرضه لحادث سير قبل المباراة، تعويض الفراغ والحؤول دون خسارة كليبيرز للمرة الـ 12 هذا الموسم (مقابل 22 فوزا)، أمام الأداء الجماعي لنيو اورليانز الذي يحتل المركز قبل الأخير في المنطقة نفسها.

وكان كليبرز الفريق الوحيد في المنطقة الغربية الذي خسر مبارياته الأربع الأخيرة، على غرار انديانا بيسرز في المنطقة الشرقية الذي سقط على أرض واشنطن ويزاردز 105-111.

ونجح جون وول (36 نقطة و11 متابعة) واوتو بورتر جونيور (22 نقطة) في قيادة واشنطن الى الفوز الخامس عشر (مقابل 16 خسارة)، بينما فشل بول جورج (34 نقطة) وجف تيغ (19 نقطة) في تجنيب انديانا الذي كان ضعيفا دفاعيا، الخسارة الـ 18 مقابل 15 انتصارا.

واستمرت مطاردة سان انطونيو سبيرز لغولدن ستيت على صدارة المنطقة الغربية، بفوزه على فينيكس صنز 119-98.

وحقق سان انطونيو الفوز السادس والعشرين في 32 مباراة رغم غياب نجمه كاوي ليونارد بسبب المرض.

وحول سان انطونيو تخلفه بفارق 6 نقاط في الشوط الاول، الى فوز بفارق 21 نقطة.

وسجل لاماركوس اولدريدج (27 نقطة) والفرنسي طوني باركر (20 نقطة) لسان انطونيو، فيما كان تي دجيه وارن (23 نقطة) وبراندون نايت (14 نقطة) الابرز في صفوف الخاسر.

وبعد ست هزائم متتالية، فاز بورتلاند ترايل بلايزرز على ضيفه ساكرامنتو كينغ 102-89، في نتيجة حسمت بشكل كبير في نهاية الشوط الاول (60-44).

ويدين بورتلاند بالفوز الى سي جي موكولوم (20 نقطة و7 تمريرات) ومايرز ليونارد (16 نقطة)، وتألق من الخاسر ديماركوس كازنس (28 نقطة و8 متابعات و6 تمريرات).

ومني نيويورك نيكس بالهزيمة الخامسة عشرة (مقابل 16 فوزا) بسقوطه امام مضيفه اتلانتا هوكس 98-102 بعــد التمديــد.

وتغلب ميلووكي باكس على ديترويت بيستونز 119-94، ودنفر ناغتس على مينيسوتا تمبروولفز 105-103، وشيكاغو بولز على بروكلين نتس 101-99، وسقط اورلاندو ماجيك امام ضيفه تشارلوت هورنتس 101-120.