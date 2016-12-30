يبدو أن قضية تجديد ايسكو لتعاقده مع ريال مدريد تعد على نار هادئة، فقد تواصل اللاعب الدولي الإسباني مع إدارة ناديه من أجل تمديد عقده، الذي ينتهي في 30 يونيو 2018.

ورغم أن الأمر لم يتجاوز تبادل التعبير عن النوايا الحسنة من الجانبين، يرغب ايسكو في الانتظار إلى نهاية الموسم لاتخاذ القرار النهائي، حيث أكد اللاعب أنه لا يرى مشكلة في مدة العقد الجديد، التي قد تمتد حتى 2022، أو في الراتب، لكنه سيحدد مستقبله طبقا لأمور رياضية بحتة لا تتعلق بالعقد أو بنوده المالية.

ويرغب ايسكو في الاستمرار مع الريال ويعتبر هذا الخيار هو أهم أولوياته، لكنه يرغب في الانتظار ليعرف ماهية دوره في الفريق منذ هذه اللحظة حتى نهاية الموسم.

ولعب ايسكو هذا الموسم 916 دقيقة مع الملكي خلال 17 من أصل 26 مباراة خاضها النادي كما غاب عن مباراتين للإصابة، ولعب 12 مباراة ضمن التشكيلة الأساسية.