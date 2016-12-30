يخضع سمير نصري جناح فريق إشبيلية للاستجواب بسبب الحقن التي تلقاها في الوريد خلال زيارته إلى لوس أنجيليس، وسط تكهنات حول انتهاكه للوائح مكافحة المنشطات.

وذكرت الوكالة الإسبانية لحماية الصحة في المجال الرياضي، المسؤولة عن إجراء اختبارات المنشطات في إسبانيا أن نصري، لاعب مان سيتي المعار إلى إشبيلية يخضع للتحقيق.

وأضافت الوكالة الإسبانية لحماية الصحة في المجال الرياضي، عبر «تويتر»، أنها بدأت الخطوات الملائمة لتحديد نوعية العلاج الذي تلقاه اللاعب.

وأشارت الوكالة إلى ان قائمة المواد والوسائل المحظورة في الفصل الخاص بالوسائل الممنوعة «التعامل مع المواد الكيميائية والفيزيائية»، تمنع منعا باتا «الحقن الوريدي أو حقن أكثر من 50 مليمتر كل 6 ساعات، باستثناء تلك التي يتم تناولها بشكل قانوني خلال فترة العلاج بالمستشفى أو في الإجراءات الجراحية أو الفحوصات الطبية» وفقا للوائح الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات «وادا».