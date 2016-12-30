اتفق خوان سيباستيان فيرون رئيس نادي استوديانتس المنافس في الدوري الأرجنتيني لكرة القدم على العودة كلاعب ليتراجع عن اعتزاله وهو بعمر 41 عاما.

وسيحتفظ القائد السابق للأرجنتين بمنصبه كرئيس بالإضافة إلى لاعب في تشكيلة 2017.

وقال: «وقع خوان فيرون على عقد يربطه بالنادي كلاعب لمدة 18 شهرا ويصبح بذلك ثاني لاعب يضمه (المدرب) نلسون فيفاس من أجل الموسم الجديد».

وسيعود فيرون للمشاركة في الدوري الأرجنتيني وكأس ليبرتادوريس.

وتدرب فيرون لعدة أشهر من أجل العودة التي ستبدأ بمواجهة باير ليفركوزن في كأس فلوريدا الودية في الثامن من يناير المقبل.

وسيحصل فيرون على أقل راتب وسيتبرع به لأعمال التطوير في النادي.