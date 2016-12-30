أكدت تقارير صحافية إسبانية ان ناديي غوانجزو إيفرغراند، وبكين جوان الصينيين، على استعداد لدفع 40 مليون يورو للحصول على خدمات التركي أردا توران، لاعب برشلونة.

وأشارت صحيفة «سبورت» إلى أن اللاعب دخل قائمة اهتمامات الناديين، وهما يحاولان الوصول إلى محيطه من أجل التفاوض معه، رغم أن التركي لا يفكر حاليا في الرحيل عن البرسا.

وكانت صحيفة «فاناتيك» التركية أشارت الأسبوع الماضي إلى اهتمام غوانجزو الصيني بالحصول على خدمات توران، وأن النادي على استعداد لمنحه راتبا قدره 18 مليون يورو في الموسم الواحد.

كما ان بكين جوان يفكر أيضا في منحه راتبا مشابها وهو ما يساوي 3 أضعاف ما يتقاضاه التركي حاليا مع برشلونة.

ويبدو أن اهتمام الناديين الصينيين جيدا من الناحية المالية، لكنهما ليسا كذلك على الصعيد الرياضي خاصة في ظل تألق تروان مع النادي الكتالوني حاليا.