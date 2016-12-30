وقع الجناح الهولندي ممفيس ديباي في ورطة جديدة مع فريقه مان يونايتد بعدما نشرت له وسائل الإعلام صورا وهو يدخن الشيشة (الأرجيلة) خلال زيارته القصيرة إلى بلاده.

ويستعد ديباي للرحيل عن «المان» هذا الشتاء بعدما فشل في إثبات نفسه بتشكيلة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو.

ونشرت صحيفة «ذا صن» البريطانية صورا للاعب وهو يقوم بتدخين الشيشة في مدينة روتردام برفقة صديق له في منطقة بجانب شقته.

ونقلت «ذا صن» عن مصدر لم تذكر اسمه «كان ديباي هناك مع صديق يشاهد مباراة لأياكس، وكل منهما كان يدخن الشيشة».

وأضاف المصدر «شاهدت ديباي هناك مرات قليلة، اشترى مؤخرا شقة في المنطقة، ويذهب إلى المكان ذاته عندما تهدأ الأمور ويدخن الشيشة، كان هناك برفقة مغني راب هولندي اسمه بوليبوف قبل فترة قصيرة».

ولا يحظى ديباي بفرص كثيرة في اليونايتد، وتشير تقارير صحفية إلى إمكانية انتقاله إلى إيفرتون في فترة الانتقالات الشتوية.