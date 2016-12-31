قالت وسائل الإعلام الإيطالية إن يوفنتوس بدأ العمل على تجديد عقد الظهير الأيسر أليكس ساندرو لضمان مستقبله وسط اهتمام العديد من الأندية الأوروبية بخدماته.

ووفقا لما نشره موقع كالشيو ميركاتو فإن صاحب الـ 25 عاما هو الاسم الجديد على قائمة تجديد العقود، فهو يعتبر خيارا أساسيا بالنسبة للمدرب ماسيمليانو أليغري ويقدم مساهمة فعالة دفاعيا وهجوميا مع السيدة العجوز هذا الموسم.

وأضاف المصدر أن يوفنتوس سيسعى لتجديد عقد ساندرو، الذي ينتهي في يونيو 2020 ويتقاضى بموجبه 2.8 مليون يورو سنويا، لموسم واحد، حتى نهاية يونيو 2021 ورفع راتبه السنوي إلى 3.5 ملايين يورو.

ومن غير المتوقع أن يتضمن العقد الجديد شرطا جزائيا لفسخ الارتباط بين الطرفين وذلك ليحافظ يوفنتوس على موقفه القوي أمام مان سيتي وغيره من الأندية المهتمة باللاعب البرازيلي.