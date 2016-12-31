أعلن جورجي منديش، وكيل اعمال النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، ان موكله رفض عرضا خياليا من ناد صيني لكرة القدم كان سيمنحه 100 مليون يورو سنويا، مؤكدا استحالة انتقاله للصين.

واوضح منديش في حديث لشبكة «سكاي سبورتس ايطاليا» ان العرض كان يشمل دفع 300 مليون يورو لنادي ريال مدريد متصدر الدوري الاسباني للاستغناء عن رونالدو، وتخصيص اللاعب بالراتب الذي يجعل منه اللاعب الاعلى اجرا في تاريخ كرة القدم.

وانفقت الاندية الصينية هذه السنة مبالغ ضخمة لاستقدام لاعبي كرة قدم بارزين، آخرهم المهاجم الارجنتيني كارلوس تيفيز الذي انضم الى نادي شنغهاي غرينلاد، وسيتقاضى زهاء 40 مليون يورو سنويا، ما يعد حاليا اعلى راتب سنوي يتقاضاه لاعب كرة قدم في التاريخ.

وقال منديش في حديث لشبكة «سكاي سبورتس ايطاليا»: «في الصين، قدموا عرضا بقيمة 300 مليون يورو لريال مدريد اضافة الى 100 مليون يورو سنويا للاعب»، من دون ان يكشف اسم النادي.

وأضاف: «لكن المال ليس كل شيء، وريال مدريد هو حياته.

كريستيانو مسرور جدا مع ريال ويستحيل عليه الذهاب الى الصين».

وقدم رونالدو هذه السنة أداء يعد من الافضل له منذ بدء مسيرته، فقد قاد ناديه لاحراز لقبه الحادي عشر في دوري ابطال اوروبا، وبلاده للقبها الاول في كأس اوروبا للمنتخبات.

ونال المهاجم جوائز عدة هذه السنة، أبرزها الكرة الذهبية التي تمنح لافضل لاعب في العالم.

وتسعى الصين للتحول قوة كروية كبرى، وأنفقت انديتها هذه السنة مبالغ قياسية لضم اللاعبين.

وسبق انتقال تيفيز، ضم نادي شنغهاي سيبغ لاعب الوسط البرازيلي اوسكار من تشلسي الانجليزي، مقابل زهاء 70.5 مليون يورو، و24 مليونا كراتب سنوي.

واعتبر منديش السوق الصينية «جديدة وتستطيع ان تستوعب العديد من اللاعبين، لكن بالنسبة الى رونالدو، يستحيل ان يذهب الى الصين».

ومنديش هو وكيل أسماء بارزة في كرة القدم كرونالدو ومواطنه مدرب مان يونايتد الانجليزي جوزيه مورينيو.

وورد اسمه مطلع ديسمبر، في قضية «فوتبول ليكس»، التسمية التي عرفت بها وثائق كشفتها وسائل اعلام اوروبية حول تهرب ضريبي في كرة القدم.