فاز الإسباني رافايل نادال المصنف تاسعا على التشيكي توماس برديتش العاشر 6-0 و6-4، في الدور الاول لدورة ابوظبي الاستعراضية استعدادا للموسم الجديد للتنس.

ويلاقي الإسباني في نصف النهائي الجمعة، الكندي ميلوش راونيتش الثالث، في إعادة لنهائي العام الماضي عندما أحرز الإسباني اللقب بفوزه 7-6 (7-2) و6-3 ليتوج للمرة الثالثة في البطولة التي انطلقت عام 2009 وتقام على الملاعب الصلبة.

وجنبت القرعة راونيتش خوض مباراة في الدور الاول.

وعانى نادال (30 عاما) كثيرا الموسم الماضي من الاصابات التي أبعدته عن الملاعب فترات طويلة، واقتصرت ألقابه هذه السنة على دورتي برشلونة وموناكو، إحدى دورات الألف نقطة للماسترز.

وتراجع المصنف الأول سابقا، والفائز بـ 14 لقبا في البطولات الكبرى، الى المركز التاسع في التصنيف العالمي، الأسوأ له منذ 2004.

ويسعى الإسباني للعودة بقوة الى المنافسات هذا الموسم.

وقال للصحافيين في أبوظبي: «أرغب في الاستمرار لبضع سنوات اضافية وأشعر بما يكفي من التحفيز لكي أكون هنا.

أعتقد انه في إمكاني المنافسة على الألقاب المهمة في السنوات الثلاث المقبلة».

وقلل من تأثير الإصابات عليه، قائلا: «أعتقد انني بصحة جيدة وهذا الأهم.

اشعر بأن ركبتي لا تعانيان حاليا، وآمل في الاستمرار هكذا».

وعن نصف النهائي أمام راونيتش، شدد نادال على حاجته للتركيز على إرساله لاسيما في ظل «تحسن» مستوى منافسه.

وفي مباراة ثانية من الدور الأول، فاز البلجيكي دافيد جوفان الحادي عشر على الفرنسي جو ويلفريد تسونغا 7-6 و6-4.

ويلاقي جوفان في نصف النهائي المصنف اول البريطاني اندي موراي.

وأحرز موراي لقب الدورة عامي 2009 و2015، وقدم هذه السنة مستوى استثنائيا مكنه من إقصاء الصربي نوفاك ديوكوفيتش عن صدارة التصنيف العالمي للاعبين المحترفين، ليصبح اول بريطاني يحقق هذا الانجاز منذ اعتماد نظام التصنيف عام 1973.