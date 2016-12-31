يرى لوثار ماتيوس، أسطورة بايرن ميونيخ والمنتخب الألماني السابق، أن الفريق البافاري سيتحول إلى أضحوكة حال فشله في الفوز بلقب البوندسليغا هذا الموسم.

وقال ماتيوس، في تصريحات لشبكة «تي زد» الألمانية: «الضحك في ألمانيا سيكون هائلا، إذا فشل بايرن ميونيخ بهذا الفريق الكبير الذي يملكه في الفوز بالبوندسليغا».

وأضاف: «حال فشل بايرن في التتويج بالبوندسليغا، سيكون أنشيلوتي وقتها فشل في تحقيق شيء حققه سلفه بيب غوارديولا بكل سهولة، ولذلك لقب الدوري له الأولوية القصوى».

وتابع: «على الرغم من ذلك، فإني أعتقد أن الأمر تغير داخل بايرن الآن، فإذا ضمنت لهم الفوز ببطولة هذا الموسم، فسوف يختارون دوري أبطال أوروبا».