تشهد بطولة الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم قمة نارية على وصافة الترتيب، بين ليفربول وضيفه مان سيتي، في ابرز مباريات المرحلة التاسعة عشرة التي سيحاول خلالها تشلسي المتصدر مواصلة سلسلة انتصاراته المستمرة منذ 12 مباراة.

ويتصدر تشلسي الترتيب برصيد 46 نقطة، بفارق ست نقاط عن ليفربول الثاني الذي تفصله نقطة واحدة عن مان سيتي الثالث.

وسيكون ملعب «انفيلد رود» في ليفربول بشمال انجلترا، مسرحا للقمة التي تجمع فريقين يحققان أداء جيدا ومتقاربا في الفترة الماضية، اذ حقق كل منهما ثلاثة انتصارات تواليا، ويسعيان الى كسب النقاط الثلاث للاقتراب من تشلسي المتصدر.

وتواجد مدرب مان سيتي، الاسباني بيب غوارديولا في انفيلد الثلاثاء لمتابعة مباراة ليفربول ضد ستوك سيتي، التي قدم فيها المضيف اداء قويا وانهاها لصالحه بفارق ثلاثة اهداف (4-1).

واقر مدرب ليفربول يورغن كلوب بصعوبة المهمة ضد سيتي، والتي سيستعيد خلالها ذكريات المواجهة مع غوارديولا، عندما كان الاخير مدربا لبايرن ميونيخ الالماني، وكلوب مدربا لبوروسيا دورتموند.

وقال كلوب «انها مباراة صعبة للفريقين معا، لكنها مثيرة والامر الاجمل انها ستقام على ملعب انفيلد».

واضاف «انا فعلا أتطلع بفارغ الصبر لخوضها.

مانشستر سيتي فريق جيد ونحن ايضا وبالتالي ستكون المباراة جيدة».

تشلسي لتعزيز رقمه

في المقابل، تبدو الفرصة مواتية امام تشلسي لتعزيز صدارته، والاقتراب من معادلة الرقم القياسي لعدد الانتصارات المتتالية في الدوري (14 فوزا)، والذي يحمله جاره اللندني أرسنال منذ 2002.

وسجل ارسنال رقمه على مدى موسمي 2001-2002 و2002-2003، ويليه مان يونايتد (12 فوزا في موسم 1999-2000).

وعادل تشلسي رقم يونايتد، محققا رقما قياسيا خاصا به، بفوزه الاثنين على بورنموث 3-0.

واكد مدرب تشلسي انطونيو كونتي انه يفضل الفوز باللقب اكثر من الرقم القياسي، مضيفا ان «الارقام القياسية مهمة، لكنها ليست كل شيء، فمن المهم كتابة التاريخ عند التتويج فقط».

وحذر كونتي لاعبيه من الافراط بالثقة في ظل ضعف معنويات خصومهم، بعد هزيمتهم القاسية امام ليفربول هذا الاسبوع.

وقال «ستوك سيتي جريح ولن يكون خصما سهلا مثلما كان الامر ضد ليفربول، لقد خسروا بصعوبة والنتيجة لا تعكس مستواهم».

في المقابل، طالب مدافع ستوك الهولندي إريك بيترز زملاءه بالثقة بأنفسهم، مشددا على ضرورة «الا نهاب الفرق الكبيرة».

وفي حال فوزه السبت، سيكون تشلسي أمام فرصة معادلة الرقم القياسي، في مباراته مع جاره اللندني الاخر توتنهام الاربعاء.

ويطمح مان يونايتد السادس الى مواصلة انتصاراته المتتالية ورفعها الى خمسة، عندما يستضيف ميدلزبره الخامس عشر السبت.

ويلعب ايضا بيرنلي مع سندرلاند، وليستر سيتي مع وست هام، وساوثمبتون مع وست بروميتش البيون، وسوانسي سيتي مع بورنموث.