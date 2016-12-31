يرى السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، مهاجم نادي مان يونايتد الإنجليزي، أن رونالدو دي ليما، أسطورة المنتخب البرازيلي السابق، أفضل من كريستيانو رونالدو، نجم ريال مدريد الإسباني.

ولعب رونالدو البرازيلي لأندية برشلونة وإنتر ميلان وريال مدريد وميلان، محققا عدة ألقاب، كما حصل على جائزة أفضل لاعب في العالم 3 مرات.

وقال إبراهيموفيتش (35 عاما)، في تصريحات لشبكة ESPN: «أعتقد أن رونالدو البرازيلي كان أفضل من كريستيانو، لقد كان مثالا لكرة القدم».

وأضاف الدولي السويدي السابق «لقد فعل كل شيء مدهش، مثل الطريقة التي كان يراوغ بها وكذلك الطريقة التي كان يركض بها، لم يكن رونالدو لاعبا مصطنعا بل طبيعيا».

وتابع نجم هجوم الشياطين الحمر: «البرازيلي ولد كي يكون على ما هو عليه، موهبته لم تظهر بسبب التدريبات، بينما الأمر مختلفا مع كريستيانو لأن الأخير نتيجة التدريب الشاق، وليس الوهبة الفطرية».

وعن فرص الشياطين الحمر، في الفوز بلقب البريمييرليغ هذا الموسم، أوضح إبرا «نأمل أن تفقد الفرق الأخرى بعض النقاط من أجل تقليل الفارق معها وسد الفجوة، نحن نريد الفوز باللقب».

وبسؤاله عن المدة التي يمكنه فيها الاستمرار في اللعب، أجاب صاحب الـ35 عاما «لا أعرف، طالما أشعر أنني في حالة بدنية جيدة، لن أكون قلقا حول ما يمكن أن يحدث على أرض الملعب».

وأكمل «لست في هذا المكان لأن إبراهيموفيتش كبير، أنا هنا من أجل تحقيق النتائج والأداء وليس لإضاعة الوقت».

وعن تسجيله 50 هدفا في الموسم الماضي، قال «أنا ذاهب للقيام بعمل أفضل من الموسم الماضي، أعرف أنني حققت الكمال، لذلك أنا أحاول أن أحقق ما هو أكثر منه».