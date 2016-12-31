حث مدرب ليفربول يورغن كلوب لاعبيه على التركيز في كيفية قطع الإمدادات عن سيرجيو أغويرو مهاجم مان سيتي، العائد من الإيقاف.

وعاد أغويرو، بعد إيقاف لأربع مباريات بسبب تصرف عنيف، إلى تشكيلة فريقه صاحب المركز الثالث، الذي سيلتقي مع ليفربول الثاني في سعيه للفوز لأول مرة في أنفيلد منذ مايو 2003.

وقال كلوب: «ماذا يمكن أن أقول؟ لقد عاد.

إنه مهاجم جيد، ولم يكن ذلك سرا أبدا، وهذا سيجعل المباراة صعبة علينا لكننا نعلم ذلك من قبل».

وأضاف «يمكنه فقط تسجيل الأهداف عندما يمرر له شخص ما الكرة.

يجب أن نتجنب التمريرات السهلة.

يمكننا الدفاع بشكل جيد، ويجب علينا التركيز، وهذا التحدي الأكبر في المباراة»، مضيفا «إنها مباراة مهمة للغاية للفريقين.

كل مباراة تعد بمنزلة نهائي.

يملك سيتي كفاءات في تشكيلته الأساسية والبدلاء أيضا».

وتابع «الأفضلية تكمن في أننا نخوض المباراة في أنفيلد. يجب علينا محاولة استغلال ذلك، لأنها ستكون مباراة صعبة على الفريقين وأتطلع اليها حقا. نحن نحب مواجهة الأفضل».

ويغيب كوتينيو، أحد أبرز الأوراق الهجومية لليفربول، منذ إصابته في الكاحل أيضا في مواجهة سندرلاند في نهاية نوفمبر الماضي وفق ما قاله المدرب الألماني.

وقال كلوب، إنه من غير المحتمل عودته في مواجهة الفريق ذاته بعيدا عن أنفيلد الاثنين المقبل.

من جهة أخرى نفى كلوب اهتمام فريقه بضم لاعب وسط ارسنال الدولي اليكس اوكسلايد-تشامبرلاين، واصفا التقارير التي تتحدث عن ان الصفقة ستتم الشهر المقبل بـ «السخيفة».

وقال: «انا لا اتطرق عادة الى الشائعات المتعلقة بالتعاقدات لكني سأقوم باستثناء هذه المرة. انها سخافة».