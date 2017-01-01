اعترف مدرب مان يونايتد البرتغالي جوزيه مورينيو بان الجناح الهولندي ممفيس ديباي لا يدخل ضمن مخططاته بسبب رغبته في الرحيل خلال باب الانتقالات الشتوية.

ومنذ قدوم مورينيو مطلع الموسم الحالي ابتعد ديباي عن التشكيلة تماما ولم يخض سوى 124 دقيقة موزعة على اربع مباريات بينها واحدة بدأها اساسيا ضد نورثامبتون في كأس الرابطة قبل ان يخرج في الدقيقة 55.

وقال مورينيو «يجب الاعتراف بان قراري في ما يتعلق بديباي في الشهرين الاخيرين تأثر بشكل كبير برغبته في الرحيل خلال فترة الانتقالات الشتوية وبأننا سنحصل على عرض جيد للتخلي عن خدماته».

وأضاف «عندما تشعر برغبة اللاعب في الرحيل، فانك تلقائيا تمنح الفرصة للاعب آخر، وفي مركزه لدي الكثير من الخيارات بوجود مارسيال، لينغادر ومخيتاريان وماتا».