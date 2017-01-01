كان عام 2016 مميزا لريال مدريد، فقد شهد خلاله أقل هزائم في تاريخه بواقع خسارتين فقط، كما توج على مداره بثلاثة ألقاب هي دوري أبطال أوروبا وكأس السوبر الأوروبي ومونديال الأندية.

وبحسب ما ذكرته صحيفة «ماركا» الإسبانية، فإن الميرينغي لم يخسر سوى مرتين هذا العام أولهما في 27 فبراير الماضي عندما سقط أمام ضيفه أتلتيكو مدريد بهدف نظيف في الجولة الـ 26 من الدوري الإسباني موسم 2015/ 2016.

أما الخسارة الثانية والأخيرة له هذا العام فتكبدها في السادس من أبريل أمام مضيفه فولفسبورغ بهدفين دون رد في ذهاب ربع نهائي النسخة السابقة من دوري أبطال أوروبا التي توج بها الريال.

وفي تاريخ الملكي الممتد على مدار 115 عاما لم يسبق للريال خسارة مباراتين رسميتين فقط في سنة واحدة، وبحسب (ماركا)، فإن أفضل نتيجة سجلها الفريق من حيث عدد الهزائم القليلة تعود إلى عام 1932 عندما خسر ثلاث مباريات فقط واحدة في الليغا (امام إسبانيول) وأخرى في كأس الملك (أمام ديبورتيفو لا كورونيا) وأخرى في كأس مانكومونادو (أمام إشبيلية).

وبعد 84 عاما استطاع الريال أن يتخطى هذا الإنجاز ويجعل سجله في عام واحد يحمل هزيمتين فقط بعدما خاض 54 مباراة فاز بـ 40 منها وتعادل في 12.