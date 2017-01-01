قدم المدرب الايطالي تشيزاري برانديلي استقالته من نادي فالنسيا الاسباني في ثاني تغيير يطول الجهاز الفني للنادي منذ سبتمبر، بظل نتائجه السيئة في الدوري.

وجاء في بيان للنادي ان «تشيزاري برانديللي ابلغ نادي فالنسيا قراره النهائي بالاستقالة من منصبه كمدرب.

وأوضح النادي ان سالفادور غونزاليز، اللاعب الاسباني السابق الذي يعمل في النادي، سيتولى مسؤوليات برانديلي، من دون ان يتضح ما اذا كان هذا التعيين نهائيا ام لمجرد فترة موقتة.

ولم يوضح فالنسيا الأسباب التي دفعت برانديلي للاستقالة من منصبه بعد اقل من ثلاثة اشهر على تعيينه، الا ان صحيفة «آس» الإسبانية ألمحت الى ان قرار المدرب السابق للمنتخب الايطالي يعود الى عدم توفير النادي مبالغ مالية كان طلبها لضم خمسة لاعبين خلال فترة الانتقالات الشتوية.

ويحتل النادي المركز 17 في ترتيب الدوري (من اصل 20) برصيد 12 نقطة فقط، بفارق الاهداف عن سبورتنغ خيخون الذي يحتل المركز 18، اول المراكز التي تؤدي للهبوط الى الدرجة الثانية.