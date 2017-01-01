استغل هيوستن روكتس، بقيادة نجمه جيمس هاردن، الإصابات الكثيرة في صفوف منافسه لوس انجيليس كليبرز ليكتسحه بنتيجة 140-116 ضمن دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين.

ونجح هاردن في تحقيق سابع «تريبل دوبل» له هذا الموسم بتسجيله 30 نقطة و13 متابعة و10 تمريرات حاسمة ليقود فريقه الى فوز عريض أمام كليبرز الذي غاب عنه نجماه بلاك غريفين وكريس بول.

ورفع هيوستن رصيده من الانتصارات الى 25 مقابل 9 هزائم، في حين تلقى كليبرز خسارته السادسة على التوالي.

ودخل ايزياه توماس تاريخ نادي بوسطن سلتيكس بتسجيله 52 نقطة (رقم قياسي شخصي) ليقود فريقه الى الفوز على ميامي هيت 117-114. وكان توماس سجل رقمه القياسي السابق قبل 10 أيام فقط (44 نقطة).

لاعبان فقط سجلا معدلا أكبر من النقاط في تاريخ بوسطن وهما لاري بيرد (60 نقطة عام 1985 و53 نقطة عام 1983)، وكيفن كاهالي (56 نقطة عام 1985).

وبالتالي بات توماس (1.75م) أول لاعب في صفوف سلتيكس يتخطى حاجز الخمسين نقطة منذ أسطورة الفريق لاري بيرد عام 1985. وللمفارقة فإن توماس لم يقم بأي تمريرة حاسمة في هذه المباراة على الرغم من كونه صانع ألعاب فريقه!