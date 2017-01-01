إنجاز فريق الثعالب سيظل عالقاً بالأذهان

عبدالمحسن الأيوبي

شهد عام 2016 العديد من الأحداث الرياضية البارزة، كان بعضها مفاجئا جدا مثل فوز ليستر سيتي بالدوري الإنجليزي الممتاز وهو حدث لا يتكرر دائما، وبعضها حزينا مثل رحيل الملاكم المسلم البطل محمد علي، والبعض الآخر مأساويا مثل تحطم الطائرة التي كانت تقل فريقا برازيليا لكرة القدم.

«الأنباء» التقت بعض المهتمين بالشأن الرياضي لمعرفة وجهة نظرهم حول أهم الأحداث الرياضية في العام المنقضي.

في البداية، رأى رئيس نادي الكويت عبدالعزيز المرزوق أن نجاح ليستر سيتي بالحصول على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز للمرة الأولى في تاريخه أكبر مفاجأة تشهدها الدوريات الكبرى، مبينا ان انجاز فريق الثعالب سيظل عالقا بالاذهان ومضرب مثل لكل فريق مجتهد.

وزاد المرزوق: كان للنجم العربي الجزائري رياض محرز الذي اختير كأفضل لاعب في الدوري الإنجليزي لموسم 2015 /2016، دور كبير في تحقيق ليستر لهذا الإنجاز التاريخي، بفضل أهدافه وتمريراته الحاسمة.

من جهته، قال الشاعر الشيخ دعيج الخليفة الصباح أن ابرز حدثين من وجهة نظره هما حصول نادي ليستر سيتي على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لأول مرة بتاريخه.

وحقق ليستر ما يوصف بـ «المعجزة»، فقد فاز بلقب الدوري بعد أن كان يكافح الموسم السابق من أجل البقاء في المسابقة.

وأضاف الخليفة: الحدث الثاني البارز أيضا يكمن بتتويج البرتغال بكأس أوروبا، لتحصل على أول لقب دولي في تاريخها الكروي.

أما الإعلامي القدير ايمن جادة، فقال: اعتقد كريستيانو رونالدو هو اهم شخصية رياضية في العالم لسنة 2016 لأنه فاز بدوري الابطال واليورو والسوبر الأوروبي ومونديال الاندية وجائزة فرانس فوتبول.

وكان للإعلامي النشط محمد سعدون الكواري رأي آخر، فقال: رحيل أسطورة الملاكمة محمد علي الذي حصد أول لقب عالمي له عام 1964 عندما هزم سوني ليستون يعد ابرز حدث ولاسيما أن كلاي هو أول ملاكم يحتفظ بلقب الوزن الثقيل ثلاث مرات، كما حصل على لقب «رياضي القرن»، الذي تمنحه مجلة سبورتس الأميركية ولقب «شخصية القرن الرياضية» من بي بي سي.

وفضلا عن مهاراته الفنية وبطولاته على حلبة الملاكمة، تميز علي كلاي بوصفه شخصية عالمية في الدفاع عن حقوق الإنسان ودينه الحنيف.

وبين نائب رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة شؤون اتحاد كرة القدم سعد الحوطي أنه كمواطن كويتي يفتخر بشدة في انجاز البطل الرامي فهيد الديحاني لكونه قهر المستحيل وسجل اكبر انجاز محلي على الصعيد العالمي في أولمبياد ريو.