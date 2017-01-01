يخوض ارسنال، الرابع بفارق تسع نقاط عن تشلسي، اختبارا سهلا أمام جاره كريستال بالاس السابع عشر، وذلك ضمن المرحلة التاسعة عشرة من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم.

ويأمل الغانرز بتحقيق فوز اضافي هذا الاسبوع، بعدما هزم وست بروميتش البيون بصعوبة الاثنين 1-0، في فوز أتى بعد هزيمتين.

أما كريستال بالاس، فلم يفز في مبارياته الأربع الاخيرة (تعادلان وخسارتان).

وفي حال انتصاره بالمباراة، سيكون ارسنال أمام فرصة التقدم الى المركز الثالث.

أما توتنهام الخامس (بفارق نقطة فقط عن ارسنال)، فيسعى الى فوز رابع تواليا عندما يحل ضيفا على واتفورد العاشر.

وتعادل هال سيتي مع ضيفه ايفرتون 2-2 في افتتاح المرحلة.

وكان هال البادئ بالتسجيل عبر مايكل داوسون (6)، وأدرك ايفرتون التعادل عبر النيران الصديقة عندما تابع المدافع ديفيد مارشال الكرة بالخطأ في مرمى فريقه (45).

ومنح الاسكتلندي روبرت سنودغراس التقدم مجددا بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة 65 من ركلة حرة مباشرة من خارج المنطقة، لكن روس باركلي أدرك التعادل للتوفيز في الدقيقة 84 بضربة رأسية من مسافة قريبة.

ورفع هال سيتي رصيده الى 13 نقطة، فيما رفع ايفرتون رصيده الى 27 نقطة في المركز السابع.