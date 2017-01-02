يسعى ليفربول إلى مواصلة الضغط على المتصدر تشلسي عندما يحل ضيفا ثقيلا على سندرلاند في المرحلة 20 من الدوري الانجليزي لكرة القدم.

ويحتل الريدز المركز الثاني برصيد 43 نقطة بفارق ست نقاط عن البلوز المتصدر.

ويدخل كذلك قطبا مانشستر المرحلة بطموح متباين فمان سيتي يريد نسيان هزيمته أول من أمس 1-0 أمام مضيفه ليفربول عندما يستضيف بيرنلي، بينما يدخل مان يونايتد مواجهته أمام وست هام يونايتد منتشيا بفوزه الصعب على ميدلزبره 2-1.

ليفربول - سندرلاند

على ملعب «أوف لايت» يدخل ليفربول مواجهته أمام سندرلاند صاحب المركز الثامن عشر برصيد 14 نقطة منتشيا بفوزه الصعب على مان سيتي 1-0.

وافتتح ليفربول التسجيل مبكرا من رأسية جميلة للهولندي جورجينيو فينالدوم بعد عرضية من ادم لالانا (8).

واحتفظ الفريق الأحمر بتقدمه، فيما بدا سيتي عاجزا عن تهديد مرمى الحارس البلجيكي سيمون مينيوليه.

ويسعى الريدز لمواصلة أحلامه وآماله بالظفر باللقب الغائب ولن يواجه مشكلة اذ يقبع سندرلاند في ذيل الترتيب.

من جانبه، يغيب عن المواجهة حارس سندرلاند جوردان بيكفورد عن الملاعب لمدة تتراوح بين 6 و8 أسابيع، بسبب إصابته في الركبة.

وقال مدرب سندرلان ديفيد مويس: «النبأ الجيد هو عدم تعرضه لتمزق في الرباط الصليبي الأمامي.. أما النبأ السيئ هو معاناته من إصابة بالفعل».

ويواجه مويس (المدرب السابق لمان يونايتد) ضغوطا كبيرا نتيجة احتلاله مركزا سيطيح به اذا ما استمر على هذا المنوال من دوري الكبار.

ويجد سندرلاند مرة أخرى نفسه في مأزق الهبوط مع بداية العام الجديد، سمعة ملاك النادي وعلى رأسهم «إليس شورت»، قد تدهورت بين أنصار ومشجعي الفريق، خاصة بعد اعتراف مارتن باين الرئيس التنفيذي للنادي، بأنهم سيعملون مع ميزانية محدودة خلال الميركاتو الشتوي.

لذلك من المتوقع أن تكون مواجهة ليفربول صعبة جدا على النادي الملقب بـ «القطط السوداء».

«أبناء مانشستر» بين تصحيح المسار والاستمرار

على ملعبه «الاتحاد» يدخل مان سيتي صاحب الـ 39 نقطة وهو يريد مصالحة جماهيره والاحتفاظ بآماله بالمنافسة أقلها مركز مؤهل لبطولة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وبيب غوارديولا استبعد المنافسة على لقب الدوري الانجليزي قائلا: «عندما تصل لهذه الحالة (التأخر عن المتصدر بعشر نقاط)، عليك أن تركز على شيء واحد فقط، هو اللقاء القادم، نحن لا نستطيع التحدث الآن عن فرصنا في الفوز باللقب وأشياء أخرى من هذا القبيل أمامنا مباراة مهمة اليوم ضد بيرنلي، وسنرى ما سيحدث».

وعلى الملعب «الأولمبي» في لندن يحل مان يونايتد صاحب المركز السادس بـ 36 نقطة ضيفا ثقيلا على وست هام الثالث عشر برصيد 22 نقطة في مواجهة لن تخلو من الصعوبة لأبناء المدرب مورينيو.

ومن المتوقع أن يدخل مدرب الشياطين بذات التشكيلة في المباراة السابقة مما يعني غيابا للقائد واين روني والاستمرار بالاعتماد على مختاريان ومارسيال وابراهيموفيتش في خط المقدمة.

وفي باقي المباريات يلعب ميدلزبره وليستر سيتي، إيفرتون وساوثبمتون، وست بروميتش وهال سيتي.