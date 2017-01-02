حافظ مدرب تشلسي أنطونيو كونتي على سلسلة النتائج القوية للبلوز، بقيادته لتحقيق الفوز على ستوك سيتي بأربعة أهداف مقابل هدفين ضمن منافسات الجولة 19 من البريمييرليغ.

المدرب الإيطالي كونتي وصل بهذا الانتصار إلى الفوز رقم 13 على التوالي ليعادل نفس الإنجاز الذي حققه المدرب الفرنسي المخضرم آرسين فينغر، عندما قاد أرسنال لهذه السلسلة من الانتصارات خلال موسم 2001-2002، الذي شهد تتويج الغانرز باللقب.

وتضم قائمة الانتصارات المتتالية أيضا، في المركز الثالث برصيد 11 مباراة متتالية، لكل من مان يونايتد موسم 1999-2000، وليفربول تحت قيادة مدربه الأيرلندي برندان رودجرز في موسم 2013-2014، ثم مان يونايتد مرة أخرى في موسم 2008-2009.

ويعد فريق ليفربول الاستثناء الوحيد في هذه القائمة، لأنه الفريق الوحيد الذي لم يتوج باللقب في النهاية، حيث ضاع منه لصالح مان سيتي في 2014.