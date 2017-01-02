يتطلع نادي مان يونايتد الإنجليزي للتعاقد مع ثنائي أتلتيكو مدريد الإسباني انطوان غريزمان وساوول نيغويز وفقا لما ذكرته صحيفة «ذي تايمز» البريطانية أمس.
ومدد الفرنسي غريزمان والإسباني نيغويز عقديهما مع اتلتيكو مدريد في الموسم الحالي وتبلغ قيمة الشرط الجزائي في عقديهما معا 145 مليون جنيه استرليني.
ولكن البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لمان يونايتد يرى أن هناك إمكانية لتخفيض تكلفة ضم اللاعبين.
وأشارت تقارير إعلامية إلى أن يونايتد يستهدف ضم أربعة أو خمسة لاعبين خلال الفترة القادمة من أجل استعادة الفريق موقعه في القمة.