فاجأ العداء الجامايكي الشهير اوسين بولت القناة الرسمية لنادي مان يونايتد بمداخلة هاتفية للحديث عن الفوز المثير لمان على ميدلزبره.

وتسبب بولت الفائز بتسع ميداليات ذهبية في الأولمبياد بإحراج المذيعة ماندي هنري خلال الاستوديو التحليلي لمباراة نادي مان يونايتد وميدلزبره.

وقالت ماندي «معنا اتصال هاتفي من اوسين من جامايكا، بالتأكيد ليس اوسين بولت، هل هو اوسين بولت»، فرد البطل الأولمبي بالقول «بالفعل هو اوسين بولت».

واستطرد بولت في الحديث عن فريقه المفضل، وقال: «لقد ظهر وكأنه مان يونايتد القديم، لقد ثابر اللاعبون وضغطوا بكل قوة بطريقة مان يونايتد، كانت مباراة رائعة، أشعر بسعادة بالغة».