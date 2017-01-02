نصح مدرب مان يونايتد جوزيه مورينيو المهاجم الفرنسي انطوني مارسيال بالاستماع اليه بدلا من وكيل اعماله، وذلك في اعقاب تقارير عن دراسة الاخير عروضا لانتقال اللاعب.

وكان المهاجم الدولي أفضل مسجل للنادي خلال الموسم الماضي مع 17 هدفا، الا ان مشاركاته مع «الشياطين الحمر» تراجعت منذ تولي البرتغالي تدريب الفريق مطلع هذا الموسم. وسجل مارسيال هدف التعادل اول من أمس امام ميدلزبره، ما ساهم في فوز فريقه 2-1.

وكان الهدف الثاني فقط لمارسيال مع ناديه هذا الموسم في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم، والخامس له في كل المسابقات.

ولم يخف المدرب انتقاداته للوكيل فيليب لابولي، في ظل تقارير عن قيامه بدراسة عرض لانتقال مارسيال الى نادي اشبيلية الاسباني.

وقال مورينيو «على انطوني الاستماع الي وليس الى وكيل اعماله».

أضاف: «مارسيال لعب، خلق فرصا، وسجل. لقد قاتل، وكان ايجابيا جدا. اعرف انه موهبة كبيرة (...) هو لاعب يتمتع بظروف رائعة ليكون بارزا. عليه الاستماع الي في التدريب يوميا، كل تقييم اعطيه هو محاولة لتحسين (مستوى) اللاعبين».

ودعا المدرب مارسيال للاقتياد بزميله الارميني هنريك مخيتاريان الذي عانى لنيل مكانه في التشكيلة في المباريات الاولى بقيادة مورينيو، الا انه ثبت موقعه وسجل ثلاثة اهداف في المباريات الاربعة الاخيرة.

وقال «مع مخيتاريان، كنت اتلقى يوميا اتصالا من وكيل اعماله ليقول لي مخيتاريان سيكون لاعبا افضل معك»، لكن «مع مارسيال، اقرأ يوميا في الصحف ان مارسيال ذاهب الى اشبيلية، مارسيال سيعار (الى ناد آخر)، مارسيال ليس سعيدا».

وكرر مورينيو القول: «على مارسيال الاستماع إليّ».