رد مدرب ليفربول الألماني يورغن كلوب على الانتقادات الموجهة له بعد خطته الدفاعية أمام مان سيتي أول من أمس حيث انتهت المباراة بفوز الريدز بنتيجة 1-0، وحقق كلوب فوزه الخامس على غوارديولا في تاريخ مواجهات المدربين كأكثر مدرب استطاع الفوز على الفيلسوف الإسباني.

وسيطر مانشستر سيتي على المباراة بشكل كامل في الشوط الثاني من المباراة، حيث تراجع لاعبو ليفربول بعد تقدمهم بهدف المباراة الوحيد في الشوط الأول.

وقال كلوب في تصريحات عقب المباراة نشرتها صحيفة إكسبرس: «أنا أعرف أن الجميع يتحدث عن الدفاع الذي قمنا به في المباراة»، وأضاف: «الأمر ليس حول تجنب الأهداف وهو ما حدث في النتيجة النهائية، ولكن هذه منظومة عمل نحن نعمل عليها في الكثير من الأحيان».

وتابع كلوب «أعتقد أن لدينا أقل عدد من التسديدات على مرمانا في الدوري، في المباراة كانت لدينا مستويات عالية من التركيز المتميز»، واختتم كلوب حديثه بقوله «لا أهتم بالانتقادات التي نتعرض لها، يجب عليك دائما أن تختار الأشياء التي تراها صحيحة بالنسبة لك».

من جهة أخرى، قال كلوب إن فريقه لا يستطيع تحمل التفكير في تشلسي متصدر الدوري رغم أنه بات من أخطر منافسيه، وقال: «لا يمكننا التفكير في تشلسي.. إنه فريق قوي جدا بالطبع.. وفاز في 13 مباراة متتالية».

وقال «يمكن تخيل مدى قلق الفريق عندما يفوز في 13 مباراة متتالية ونحن على بعد ست نقاط فقط»، وأضاف «ولكنني واثق تماما من أنه لا يفكر بهذه الطريقة.. لذا فلم نشعر نحن بالقلق؟»، وتابع «مسابقة الدوري صعبة جدا هذا العام»، وأكد كلوب أن لاعب الوسط جوردان هندرسون - الذي خرج في الشوط الثاني - يعاني من إصابة بالكاحل ولكنه لا يعرف مدى خطورة الإصابة.

«الفيلسوف» يحث لاعبيه على التركيز

أكد مدرب مان سيتي الإسباني جوسيب غوارديولا أن فريقه يجب أن «يستيقظ» ويلقي بالهزيمة خلف ظهره استعدادا للمباريات التالية، وقال غوارديولا: «يجب أن نستيقظ. أمامنا مباراة أخرى بعد يومين... يجب أن نركز ونعمل الآن لأننا لا نستطيع الآن التفكير في أهدافنا الكبيرة (بعد تراجع الفريق للمركز الثالث بفارق عشر نقاط خلف المتصدر تشلسي). نفكر الآن في مباراة تلو الأخرى وليس في الأهداف الكبيرة لنا».

ورغم الفارق الكبير بينه وبين الصدارة الا ان غوارديولا يثق أن الوقت لايزال متاحا للمنافسة على اللقب، وقال بيب: «نحن سنبدأ فقط النصف الثاني من الموسم ولا تزال خمسة أشهر متبقية ولذلك من المبكر جدا الشعور بقلق كبير. لم نصل حتى إلى يناير ويتبقى الكثير من الوقت».

وأضاف: «كل ما يمكننا فعله هو التفكير في المباراة المقبلة أمام بيرنلي ونحاول الفوز ثم نتطلع لتحقيق انتصارين أو ثلاثة انتصارات متتالية ونواصل ذلك»،. وتابع: «يجب أن نظهر شخصيتنا القوية ونواصل القتال ونفعل المطلوب من أجل الفوز بالمباريات».

ولم يرغب غوارديولا في توجيه أي انتقادات للاعبيه بعد الهزيمة أمام ليفربول، وقال المدرب الإسباني «لست من نوعية المدربين الذين يقولون إننا خسرنا بسبب هذا أو ذاك. كان رد فعلنا جيدا بعدما جاء الهدف في مرمانا ولم يخفق أي لاعب من فريقي في إظهار شخصيته».