

يبدأ سائق بيجو الفرنسي ستيفان بيتر هانسل مشوار الدفاع عن لقبه وسعيه للقبه الـ 13 في رالي دكار، مع انطلاق نسخة سنة 2017 اليوم من الپاراغواي، على ارتفاع 3 آلاف متر عن سطح البحر.

وتستمر النسخة الـ 39 لأبرز سباقات الطرق الوعرة، والذي كان يعرف سابقا باسم «رالي باريس دكار» حتى 14 الجاري.

وينطلق السباق بفئات السيارات والدراجات النارية والشاحنات، من العاصمة اسونسيون، علما انه يقام في اميركا الجنوبية بدلا من افريقيا منذ عام 2009، بعدما ألغى المنظمون نسخة 2008 بسبب مخاوف امنية تلت مقتل اربعة سياح فرنسيين في موريتانيا.

وسيكون السائق الفرنسي البالغ من العمر 51 عاما مرشحا كالعادة للمنافسة على لقب فئة السيارات الذي احرزه في العام 2016، وكان السادس في مسيرته (بعد 2004، 2005، 2007، 2012، و2013)، كما سبق له احراز ستة ألقاب في فئة الدراجات.

وستكون المراحل الست الاولى من الرالي صعبة على السائقين والدراجين، اذ تقام على ارتفاعات اقلها 3 آلاف متر.