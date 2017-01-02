

تغلبت الولايات المتحدة على الجمهورية التشيكية 3-0، في افتتاح كأس هوبمان لكرة التنس المقامة في مدينة بيرث الاسترالية.

وفاز اللاعبان جاك سوك وكوكو فانديفيغه في مباراتي الفردي على آدم بافلاسيك 7-5، 3-6، و6-3، ولوسي هراديتشكا 6-4 و6-2 تواليا.

وفي مباراة الزوجي المختلط، فاز الثناني الاميركي 2-4، 4-2، و4-1.



واقيمت هذه المباراة وفق صيغة «فاست فور» التي تعد أقصر من المباريات التقليدية وأسرع منها، وتختلف بعض قواعدها لاسيما عدد الاشواط المطلوبة للفوز بالمجموعة (4 اشواط بدلا من 6).

وتمكن سوك (24 عاما) المصنف 23 عالميا، من احراز المجموعة الاولى ضد بافلاسيك بعدما كسر ارساله في الشوط الحادي عشر، الا ان التشيكي المصنف 75، رد بكسر ارسال الاميركي في الشوط الثاني من المجموعة الثانية وعادل نتيجة المباراة.

الا ان سوك تمكن من كسر ارسال خصمه مبكرا في المجموعة الثالثة، وفاز بها على رغم معاناته مع ارساله مرات عدة.

واعتبر سوك الذي احرز ميداليتين في اولمبياد ريو 2016، ليصبح اول لاعب كرة مضرب يحقق هذا الانجاز، بداية موسمه غير مثالية.

الا ان فانديفيغه المصنفة 36، لم تواجه صعوبة تذكر في مباراتها، وانهتها لصالحها خلال زهاء ساعة فقط بمجموعتين دون مقابل، على رغم انها كانت المباراة الاولى بعد ليلة رأس السنة.