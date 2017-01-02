

ختم كل من ليبرون جيمس وراسل وستبروك وجيمس هاردن، المرشحون لجائزة افضل لاعب في الدوري الاميركي لمحترفي كرة السلة، سنة 2016 بطريقة جميلة وأداء هجومي.

وسجل «الملك» جيمس الذي قاد كليفلاند كافالييرز الموسم الماضي الى لقبه الاول في «ان بي ايه»، 32 نقطة، بينها 17 في الربع الاول، فقاد فريقه للفوز على مضيفه تشارلوت هورنتس 121-109.

وبرغم اصابة نجمه الآخر كايري ايرفينغ في عضلات فخذه، اعاد كليفلاند خصمه الى ارض الواقع بعد تألقه في الفترة الاخيرة وارتقائه الى المركز الرابع في ترتيب المنطقة الشرقية.

وأضاف للفائز كيفن لوف 28 نقطة و10 متابعات، وجوردان ماكراي 20 نقطة بينها 3 ثلاثيات.



ولدى الخاسر، كان كيمبا ووكر افضل مسجل مع 37 نقطة، واكتفى الفرنسي نيكولا باتوم بـ 13 نقطة.

وعن جيمس، افضل لاعب في الدوري اربع مرات، قال ستيف كليفورد مدرب تشارلوت «في الشوط الاول، هزمنا ليبرون بمفرده».

ويتصدر كليفلاند المنطقة الشرقية (25-7) بفارق 3 انتصارات عن الثاني تورونتو رابتورز.

الا ان نجم ليلة رأس السنة كان جيمس هاردن، اذ سجل 53 نقطة واضاف اليها 17 تمريرة حاسمة (رقم قياسي شخصي) و16 متابعة، ليقود هيوستن روكتس للفوز على ضيفه نيويورك نيكس 129-122.

والفوز هو الرابع تواليا لروكتس، والخامس عشر في ديسمبر، فرفع رصيده الى 26 فوزا و9 خسارات في المركز الثالث ضمن المنطقة الغربية، بفارق 3 انتصارات عن غولدن ستايت ووريرز المتصدر.

واضاف لروكتس راين اندرسون 25 نقطة، فيما كان الموزع براندون جينينغز افضل مسجل لدى الخاسر مع 32 نقطة و7 تمريرات حاسمة، واضاف لاعب الارتكاز الفرنسي يواكيم نواه 15 نقطة و16 متابعة والموزع ديريك روز 21 نقطة و7 تمريرات حاسمة.

من جهته، حقق راسل وستبروك، افضل مسجل في الدوري بمعدل 31.3 نقطة، ثلاثيته المزدوجة (تريبل دابل) السادسة عشرة هذا الموسم، عندما قاد اوكلاهوما سيتي الى الفوز على ضيفه لوس انجيليس كليبرز 114-88.

وسجل وستبروك 17 نقطة و14 تمريرة حاسمة و12 متابعة، ملحقا بكليبرز خسارته السادسة تواليا.

ونجح وستبروك بتحقيق ثلاثيته المزدوجة في الشوط الاول (11 نقطة و10 متابعات و12 تمريرة حاسمة)، في انجاز يتحقق للمرة الاولى منذ العام 1997.



يذكر ان اسرع ثلاثية مزدوجة في تاريخ الدوري حققها جيم تاكر لاعب سيراكيوز في 17 دقيقة عام 1955.

وأضاف للفائز لاعب الارتكاز التركي اينيس كانتر 23 نقطة و8 متابعات، فيما سجل البديلان لاعب الارتكاز ماريز سبايتس والمهاجم براندون باس 18 نقطة للخاسر.

ويقدم كليبرز موسما عاديا، اذ يحتل المركز السابع في المنطقة الغربية (22-14)، متأثرا بغياب نجمه المصاب بلايك غريفين.

واستفاد يوتا جاز من خسارة كليبرز ليحتل المركز الرابع بالتساوي مع اوكلاهوما سيتي، بعد فوزه على فينيكس صنز 91-86.

وفي مباراتين أخريين، فاز ميلووكي باكس على شيكاغو بولز 116-96، وممفيس غريزليز على ساكرامنتو كينغز 112-98.