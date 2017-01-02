«كنت في أشد الحاجة للراحة من أجل بيتي وأولادي»

الفنانة المصرية هنا شيحا للإعلامية لميس الحديدي في برنامج «هنا العاصمة»، حيث قالت انها فضلت ان تبقى في بيتها وسط أسرتها الصغيرة طيلة عام 2016، معتذرة عن كل الأعمال التي عرضت عليها في السينما والتلفزيون، بعد مشاركتها قبل هذا العام في أكثر من عمل حرمت فيه من الشعور بالدفء والحميمية وسط أولادها وزوجها.