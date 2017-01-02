حافظ الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم برشلونة على صدارة هدافي العالم في عام 2016 برصيد (51 هدفا) ومتفوقا بفارق هدف واحد عن السويدي زلاتان إبراهيموفيتش.
وكشف موقع «توب ميركاتو» عن قائمة أفضل 10 هدافين في العام الذي ودعنا، حيث تصدر البرغوث ليو القائمة التي حسمها قبل «السلطان» إبراهيموفيتش الذي فشل في زيادة رصيده أمام ميدلزبره واكتفى بتسجيل 50 هدفا، بينما حل هداف الليغا لويس سواريز في المركز الثالث برصيد (48 هدفا) وبفارق 6 أهداف عن البرتغالي كريستيانو رونالدو أفضل لاعب في العالم والمتوج بالكرة الذهبية الرابعة، والذي اكتفى بالمركز الرابع برصيد (43 هدفا).
وفيما يلي القائمة:
1. الأرجنتيني ليونيل ميسي (برشلونة) 51 هدفا.
2. السويدي إبراهيموفيتش (مان يونايتد وسان جرمان) 50 هدفا.
3. الأوروغوياني سواريز (برشلونة) 48 هدفا.
4. البرتغالي رونالدو (ريال مدريد) 42 هدفا.
5. الپولندي ليفاندوفسكي (بايرن ميونيخ) 39 هدفا.
6. الأرجنتيني اغويرو (مان سيتي) 36 هدفا.
7. الأوروغوياني كافاني (سان جرمان) 36 هدفا.
8. الأرجنتيني هيجواين (يوفنتوس/نابولي) 33 هدفا.
9. الغابوني أوباميانغ (دورتموند) 32 هدفا.
10. الفرنسي لاكازيتي (ليون) 30 هدفا.