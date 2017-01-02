اعتلى نادي يوفنتوس صدارة الأندية الأكثر تحقيقا للنقاط على مستوى الدوريات الخمس الكبرى في أوروبا، متوقفا على عملاقي الدوري الإسباني ريال مدريد وبرشلونة.
ووفقا لما نشرته صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسباني، فإن فريق اليوفي الملقب بالسيدة العجوز تمكن من تحقيق 100 نقطة خلال عام 2016، فيما جاء ريال مدريد في الوصافة برصيد 91 نقطة ومتقدما على برشلونة بطل الليغا الموسم الماضي، الذي حل في المركز الثالث برصيد 87 نقطة.
وفيما يلي قائمة الأندية الأكثر تحقيقا للنقاط في 2016:
1 ـ يوفنتوس (الدوري الإيطالي) - 100 نقطة
2 ـ ريال مدريد (الدوري الإسباني) - 91 نقطة
3 ـ برشلونة (الدوري الإسباني) - 87 نقطة
4 ـ روما (الدوري الإيطالي) - 83 نقطة
5 ـ نابولي (الدوري الإيطالي) - 81 نقطة
6 ـ سان جرمان (الدوري الفرنسي) - 81 نقطة
7 ـ أتلتيكو مدريد (الدوري الإسباني) - 78 نقطة
8 ـ بايرن ميونيخ (الدوري الألماني) - 78 نقطة
9 ـ نيس (الدوري الفرنسي) - 77 نقطة
10 ـ تشلسي (الدوري الإنجليزي) - 76 نقطة