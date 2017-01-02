سجل اللاعب الفرنسي أوليفيه جيرو مهاجم نادي أرسنال رقما مميزا في مباراة فريقه أمام كريستال بالاس عندما سجل الهدف الأول للغانرز في مرمى خصمه بطريقة رائعة بكعب القدم.

وقالت شبكة «سكاي سبورتس» العالمية إن هدف جيرو هو الهدف رقم 62 له في الدوري الإنجليزي، وهو بهذا الهدف عادل رقم روبرت بيريز كخامس أفضل فرنسي يسجل في البريمييرليغ.

ولعب جيرو مع المدفعجية في الدوري الممتاز 147 مباراة، سجل فيها 62 هدفا، وحقق 84 انتصارا و27 خسارة.

ويعتبر أفضل الهدافين الفرنسيين في المسابقة تيري هنري لاعب أرسنال ومن ثم اللاعب نيكولاس أنيلكا، ولويس ساها وإيريك كانتونا.