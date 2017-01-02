احتفل هاري كين مهاجم توتنهام هوتسبير بخوضه 100 مباراة في الدوري الإنجليزي بأرقام مميزة للغاية في مواجهة واتفورد ضمن منافسات الجولة 19 من المسابقة.

ونشرت شبكة «سكاي سبورتس» البريطانية إحصائية تشير إلى أن كين خاض 97 مباراة بقميص السبيرز و3 مباريات مع ناديه السابق نوريتش سيتي، منها 86 مباراة بشكل أساسي، وحقق المهاجم الفوز 53 مرة، مقابل 25 تعادلا و21 هزيمة قبل مباراة واتفورد. ولم يكتف نجم توتنهام بذلك، بل هز شباك فريق واتفورد لأول مرة في مشواره بإحراز هدفين في المباراة، ليكون الضحية رقم 22 من أصل 24 فريقا لعب أمامها كين.

كما رفع نجم «الديك اللندني» رصيده إلى 59 هدفا في أول 100 مباراة بالبريمييرليغ ليعادل نفس الإنجاز الذي حققه النجم الفرنسي تييري هنري بقميص أرسنال.