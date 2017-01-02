صعد أرسنال إلى المركز الثالث على سلم ترتيب فرق الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم إثر فوزه على ضيفه كريستال بالاس 2-0 في ختام الجولة التاسعة عشرة.

وأحرز الفرنسي أوليفييه جيرو هدف المباراة الأول بضربة «عقرب» خلفية على طريقة لاعب مان يونايتد هنريخ مخيتاريان الذي سجل هدفا مماثلا في مرمى سندرلاند، قبل أن يضيف النيجيري أليكس أيوبي الهدف الثاني في الدقيقة 56.

وتقدم «المدفعجية» إلى المركز الثالث برصيد 40 نقطة بفارق 9 نقاط عن المتصدر تشلسي، ومتقدما على توتنهام ومان سيتي بفارق نقطة واحدة، أما كريستال بالاس، فبقي في المركز السابع عشر برصيد 16 نقطة.

وواصل مدرب أرسنال أرسين فينغر الاعتماد على طريقة اللعب 4-2-3-1، وتواجد المدافع الألماني شكودران مصطفي على مقاعد البدلاء بعد شفائه من الإصابة، ولعب المصري محمد النني إلى جانب السويسري تشاكا في عمق الوسط، ونزل الفرنسي جيرو أساسيا كرأس حربة ومن حوله الثلاثي أليكسيس سانشيز وأليكس أيوبي ولوكاس بيريز في ظل غياب الألماني مسعود أوزيل.

من جهته، أشرك مدرب كريستال بالاس الجديد سام الأردايس قوته الهجومية الضاربة المتمثلة في رأس الحربة كريستيان بنتيكي ومن حوله يوهان كابايي وويلفريد زاها وأندروس تاونسند، فيما شارك ماثيو فلاميني أساسيا ليواجه فريقه السابق.

بدوره، قدم توتنهام استعراضا كرويا امام مضيفه واتفورد، ليفوز عليه 4-1 على ملعبه «فيكاريدج رود»، في المباراة الاولى لسنة 2017.

ويدين فريق المدرب الأرجنتيني ماوريتسيو بوكيتينو بفوزه الرابع تواليا، والخامس تواليا في المباراة الاولى من السنة الجديدة، الى الثنائي هاري كين وديلي آلي اللذين تقاسما الأهداف.

وهي المرة الاولى التي يسجل فيها السبيرز اربعة اهداف على الأقل في مباراتين تواليا خارج ملعبه (فاز في المرحلة السابقة على ساوثمبتون 4-1) منذ اكتوبر 1960.

وبهذا الفوز، صعد توتنهام الى المركز الثالث مؤقتا بفارق الأهداف امام مان سيتي الذي خسر السبت امام ليفربول الثاني (0-1)، وذلك بانتظار مباراة ارسنال وكريستال بالاس في وقت لاحق الأحد.

وافتتح لاعبو بوكيتينو التسجيل في الدقيقة 26 اثر لعبة جماعية شارك فيها كين ثم أنهاها بتسديدة في الشباك من زاوية ضيقة بعد تمريرة من كيران تريبيير الذي كان ايضا خلف الهدف الثاني الذي سجله كين ايضا في الدقيقة 33.

وهذا هو الهدف الرابع لكين في مبارياته الثلاث الأخيرة في الدوري، بعد سلسلة من سبع مباريات متتالية من دون اي هدف.

وأدى كين دور الممرر في الهدف الثالث الذي سجله آلي في الدقيقة 41.

ووجد آلي نفسه وحيدا امام الحارس البرازيلي المخضرم هوريليو غوميز اثر تمريرة طولية من كين، فسدد الكرة في الشباك دون مضايقة مضيفا الهدف الرابع.

اما واتفور، فانتظر حتى الدقيقة الثانية من الوقت الضائع لتسجيل هدفه الوحيد عبر المغربي قابول.