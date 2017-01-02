شكل العام 2016 عاماً استثنائياً لكثيرين من متابعي كرة القدم في العالم بعدما كان شاهداً على تسجيل أرقام جديدة وتحطيم أخرى بأقدام اللاعبين والفرق بشكل عام، وقبل نهاية العام نستذكر في تقريرنا التالي أبرز بعض تلك الأرقام المسجلة في مختلف المسابقات الأوروبية والعالمية.

1. ميسي ورقم راؤول

تمكن النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، مهاجم برشلونة الإسباني من تخطي الرقم التهديفي المسجل باسم أسطورة ريال مدريد، راؤول غونزاليس البالغ 49 هدفاً مسجلاً على ملعب فريقه "كامب نو" في مسابقة دوري أبطال أوروبا وهو الرقم الذي تحقق حينما وقع ميسي على هاتريك ليصل للرقم 50 هدفاً الذي عاد ورفعه مجدداً لـ 51 هدفاً بهدف في شباك بوروسيا مونشنغلادباخ.

2. صفقات البريميرليغ

سجلت أندية الدوري الإنكليزي الممتاز في ميركاتو صيف 2016 أعلى الصفقات في الدوري الممتاز بموسم واحد إذ تم تسجيل العديد من الصفقات بما في ذلك انتقال كريستيان بينتيكي إلى كريستال بالاس (27 مليون دولار)، وانتقال إسلام سليماني إلى ليستر سيتي (29 مليون دولار) وأندريه أيو في وستهام (20 مليون دولار).

3. الأكثر تسجيلاً للأهداف

نجح فريق بوروسيا دورتموند الألماني في أن يكون الفريق الأكثر تسجيلاً في مرحلة المجموعات بمسابقة دوري أبطال أوروبا؛ إذ نجح بتسجيل 21 هدفاً في المجموعة السادسة، فتفوقوا على الرقم القياسي البالغ 20 هدفاً الذي سجله برشلونة وريال مدريد ومانشستر يونايتد، وجاء ذلك عقب الفوز 8-4 على ليجيا وارسو، الذي حطم الرقم القياسي لأعلى نتيجة في تاريخ البطولة.

4. الأكثر قطعاً للمسافة

تألق لاعب خط وسط ليفربول، آدم لالانا بتسجيل مسافة طويلة قطعها في ملعب المباريات، هي الأطول، حتى الآن، والبالغة 13.1 كم خلال المباراة التي فاز فيها ليفربول 4-1 على ليستر سيتي في سبتمبر/أيلول عام 2016، متفوقاً على الرقم القياسي.

5. شباك نظيفة

دون فريق ليستر سيتي اسمه في صفحات التاريخ الأوروبي في نوفمبر 2016 بعد تعادله 0-0 مع كوبنهاغن الدنماركي ليصبح أول فريق في تاريخ دوري أبطال أوروبا يحافظ على نظافة شباكه لأربع مباريات متتالية، وقد نجح دفاع الثعالب في قيادة الفريق للصعود إلى دور الـ

6. أصغر لاعب

كان اللاعب البرتغالي ريناتو سانشيز (18 عاماً) أصغر لاعب يخوض نهائي كأس أمم أوروبا عندما سجل هدف البرتغال التاريخي 1-0 على فرنسا في يوليو/تموز الماضي وضرب عصفورين بحجر، حيث توجت البرتغال بأول لقب لها على مستوى القارة الأوروبية العجوز والمصادفة أنه كسر رقم مواطنه كريستيانو رونالدو، الذي كان في سن 19 من عمره عندما خسرت البرتغال عام 2004 نهائي كأس أوروبا على أرضها أمام اليونان.

7. أسوأ فريق بطل

كان تشلسي أسوأ من دافع عن لقبه في تاريخ الدوري الإنكليزي الممتاز، بعد تتويجه الموسم قبل الماضي بطلاً للبريميرليغ، أنهى موسماً سيئاً في 2016 تحت قيادة غوس هيدينك، بعد خروج البرتغالي جوزيه مورينيو، في المركز العاشر على سلم الترتيب وهو كان أكثر سوءاً من لبلاكبيرن روفرز عام (1996) ومانشستر يونايتد (2014) وكلاهما وقعا في المركز السابع.

8. أفضل وأغلى هداف

تألق النجم الأرجنتيني غونزالو إيغوايين بشكل لافت في دوري الدرجة الأولى الإيطالي الموسم الماضي، مع فريق نابولي، إذ سجل 36 هدفاً لنابولي، وكسر الرقم القياسي لعدد الأهداف في الموسم الواحد، كما أنه حطم الرقم القياسي في الصفقات بعدما أصبح أغلى لاعب في تاريخ الكالتشو بانتقاله ليوفنتوس نظير 90 مليون يورو.

9. الأكثر مشاركة في اليورو

أصبح كريستيانو رونالدو أكثر اللاعبين مشاركة في يورو 2016 حينما لعب ما مجموعه 21 مباراة في بطولة الأمم الأوروبية، متفوقاً على الرقم القياسي السابق الذي كان يحمله الألماني باستيان شفاينشتايغر بـ (18) مباراة كما أصبح قائد المنتخب البرتغالي أيضاً الأكثر ظهوراً مع منتخب بلاده وأول لاعب يسجل في أربع بطولات يورو متتالية.

10. أكثر بطاقات صفراء

شهدت مباراة فريقي توتنهام مع تشلسي (2-2) والتي اشتهرت باسم "معركة الجسر" أكثر عدداً من البطاقات الصفراء على الإطلاق حينما أشهر الحكم 12 بطاقة صفراء خلال المباراة من بينها تسعة انذارات لتوتنهام وثلاثة لتشلسي، فدخل توتنهام التاريخ كأكثر الفرق حصولاً على الإنذارات في مباراة واحدة في البريميرليغ.