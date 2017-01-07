عبر مدرب أرسنال آرسين فينغر عن رغبته الكبيرة في الاحتفاظ بنجمه التشيلي أليكسيس سانشيز، موضحا أن الإدارة ليست بخيلة أبدأ وستحاول ما أمكن أن تلبي طلباته، لكنه في المقابل شدد على أن هناك بعض الخطوط الحمراء التي يجب عدم تجاوزها.

المدرب الفرنسي قال لقناة «بيين سبورتس»: «كل شيء في عالم كرة القدم أصبح مرتبطا بالمال، به تغري اللاعبين ومن أجله قد يرحلون.

عندما تكون هناك رغبة من اللاعب في البقاء، نجد سهولة كبيرة في الوصول لاتفاق ونحن نأمل أن يكون الأمر كذلك مع العناصر التي نخطط لتجديد عقودها، لكن إذا لم يكن بإمكاننا الذهاب بعيدا، فنحن سنتراجع لأنه لا يمكننا أن نضع النادي في خطر ما».

ثم تابع: «على أي سنحاول بشتى الوسائل والطرق الحفاظ على اللاعبين (أليكسيس وأوزيل).

سانشيز عنصر مميز ومنضبط تماما، هو بطبيعة الحال يريد البقاء وأنا متأكد من قدرتنا على الوصول لاتفاق معه.

نحن لا نخاف أبدأ من صرف الأموال وإظهار حبنا للاعبين.

نريد بطبيعة الحال أن يربحوا الكثير من المال، لكن هناك في المقابل خطوط لا يمكن تجاوزها».