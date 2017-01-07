رشح الأرجنتيني سيرخيو أغويرو مواطنه ليونيل ميسي للفوز بجائزة «THE BEST» التي سيمنحها الاتحاد الدولي لكرة القدم لمن تم اختياره كأفضل لاعب في العالم يوم الـ 9 من يناير المقبل، حيث أكد أنه متفوق بوضوح على كل منافسيه.

وعقب تتويج نجم ريال مدريد كريستيانو رونالدو بالكرة الذهبية لسنة 2016، تعالت مجموعة من الأصوات للمطالبة بمنح جائزة الفيفا لليونيل ميسي، على غرار مدرب منتخب مصر الأرجنتيني هيكتور كوبر في تصريحات خاصة لGoal.

وقال أغويرو في تصريحاته لوسائل الإعلام: «ميسي متفوق على كل لاعبي كرة القدم، إنه أفضل حتى من هؤلاء المرشحين للفوز بالجائزة رفقته.. ميسي هو الأفضل، ولا أقول ذلك فقط لأنه صديقي».

ثم استرسل «أتمرن كثيرا مع ليو وأرى بأم عيني ما هو قادر على القيام به.

إنه يقوم بأشياء لم أر شخصا آخر قادرا على القيام بها.. إنه من دون شك الأفضل في العالم».