أعلن هال سيتي متذيل ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم، تعاقده مع المدرب البرتغالي ماركو سيلفا للإشراف عليه حتى نهاية الموسم خلفا لمايك فيلان الذي أقيل الثلاثاء الماضي من منصبه.

وسيكون هال سيتي التجربة التدريبية الرابعة لظهير استوريل السابق، البالغ من العمر 39 عاما.

وبدأ سيلفا مشواره التدريبي عام 2011 مع فريقه السابق استوريل الذي أنهى مسيرته الكروية معه (2005-2011)، وبقي في منصبه حتى 2014 قبل الانتقال الى سبورتينغ لشبونة (2014-2015) ومن بعده اولمبياكوس اليوناني (2015-2016).

وكان الصعود باستوريل الى الدرجة الاولى البرتغالية عام 2012 اول إنجازات ماركو سيلفا قبل ان يحرز كأس البرتغال مع سبورتينغ عام 2015 ثم الدوري اليوناني مع اولمبياكوس الموسم الماضي.