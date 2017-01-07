قال مدرب إيفرتون رونالد كومان إنه لن يسمح لجناح فريقه جيرارد ديولوفيو بالرحيل خلال فترة الانتقالات الشتوية بسبب أزمة الإصابات التي تضرب صفوفهم.

وارتبط صاحب الـ 22 عاما بالانتقال إلى ميلان وروما، حيث يسعى الروسونيري لتعزيز صفوف الفريق قبل انطلاقة القسم الثاني من البطولة، أما الجيالوروسي فيبحث عن بديل مؤقت لمحمد صلاح الذي سيغيب للمشاركة مع المنتخب المصري في نهائيات كأس الأمم الأفريقية هذا الشهر.

وقــال المــدرب الهولندي في حوار مع موقع «ليفربول إيكو» لدى سؤال عن إمكانية رحيل ديولوفيو: «في الوقت الحالي، لا، بسبب إصابة بولاسي أولا ودومينيك ثانيا، ليس هناك إمكانية لرحيل ديولوفيو، ليس لدينا أي عروض من أجله».

ولم يشارك ديولوفيو أساسيا في أكثر من 4 مباريات في البريمييرليغ هذا الموسم، وهو ما يدفع وكلاء أعماله للضغط على إدارة التوفيز للسماح له بالرحيل ولو على سبيل الإعارة، للحصول على مساحة لعب أكبر مع فريق آخر.