يبدأ مان يونايتد الدفاع عن لقبه عندما يستضيف ريدينغ من الدرجة الأولى في الدور الثالث من كأس انجلترا لكرة القدم.

وتبدأ أندية الدوري الممتاز مشوارها في المسابقة الاعرق في العالم (بدأت عام 1871) من الدور الثالث الذي يشارك فيه 64 فريقا وتقام خلاله 32 مباراة، اولاها أمس الجمعة على ان تقام السبت 25 مباراة و5 الاحد وواحدة الاثنين.

وكان الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم قد توصل في أكتوبر الماضي لاتفاق بشأن بيع حقوق بث مباريات كأس الاتحاد الإنجليزي لمدة ثمانية أعوام، بدءا من موسم «2018 - 2019»، مقابل نحو مليار جنيه إسترليني.

وتحصل وكالة «بيتش انترناشيونال» للتسويق على حقوق البث في غرب أوروبا، والشرق الأوسط، وشمال أفريقيا فيما تغطي شركة «اي ام جي» باقي أنحاء العالم.

وتقوم الشركتان بعد ذلك ببيع حقوق البث التلفزيوني إلى شركات أخرى من الباطن، فيما تحتفظ هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي»، وشبكة «بي تي سبورت» بحقوق البث المحلي.

وقال مارتن جلين، الرئيس التنفيذي للاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، إن الاتفاق «ضخم للغاية».

ويتضمن الاتفاق حقوق بث مباريات كأس الدرع الخيرية، وكأس الاتحاد الإنجليزي للشباب.

ويبدأ يونايتد الدفاع عن اللقب بمواجهة ريدينغ في مباراة تحمل رمزية لمدرب الاخير الهولندي ياب شتام، والذي سبق له اللعب في صفوف يونايتد لثلاثة مواسم، واحرز معه بطولة الدوري الانجليزي 3 مرات وكأس انجلترا مرة واحدة ودوري ابطال اوروبا عام 1999.

وأنهى شتام مسيرته كلاعب في موسم 2006-2007 مع اياكس امستردام الهولندي قبل أن ينتقل الى التدريب بعد عامين، لكنه عمل كمساعد حتى تم تعيينه مدربا لريدينغ في يونيو 2016.

وتوج يونايتد بطلاً للكأس الموسم الماضي بفوزه على كريستال بالاس 2-1 بعد التمديد.

اما ارسنال فيستضيف برستون نورث اند (درجة اولى).

وتبرز في الدور الثالث مواجهة ليستر سيتي بطل الدوري الذي يعاني تراجع مستواه هذا الموسم -المحلي- مع مضيفه ايفرتون.

وقال ليتون بينز، الظهير الأيسر لإيفرتون إن فريقه يجب أن يواصل نتائجه الإيجابية في النصف الثاني من الموسم الجاري.

ويريد بينز، الاستفادة من ذلك عند مواجهة ليستر سيتي.

وقال اللاعب «25 عاما»: «المباراة مهمة في كأس الاتحاد، وإذا نجحنا في الفوز ستتعزز ثقتنا.

قدمنا مسيرة جيدة في الكأس في الموسم الماضي لذا سنتطلع لتقديم الأفضل هذا العام».

وتوج إيفرتون بلقب كأس الاتحاد لآخر مرة في 1995 بالفوز (1-0) على مان يونايتد.

كما يتواجه: ساتون يونايتد - ويمبلدون، هال سيتي - سوانسي سيتي، سندرلاند - برنلي، ميلوول (ثانية) - بورنموث، وست بروميتش البيون - دربي كاونتي (اولى)، ستوك سيتي - ولفرهامبتون (اولى)، نوريتش سيتي (اولى) - ساوثمبتون.

كأس فرنسا

يخوض باريس سان جرمان مواجهة سهلة عندما يستضيف باستيا اليوم في كأس فرنسا.

وتبدو المباراة في متناول أثرياء باريس الا ان الخوف هو من المستوى المتذبذب الذي يعاني منه الفريق تحت قيادة مدربه الجديد اوناي ايميري.