أكمل اللاعب الجزائري رياض محرز «ثلاثية» جوائز فردية، بنيله أول من أمس جائزة أفضل لاعب افريقي لعام 2016 التي يمنحها الاتحاد القاري، متوجا عاما بدأ بسطوع نجمه، وانتهى بتراجع مستواه.

وقاد لاعب خط الوسط الهجومي (25 عاما) فريقه ليستر سيتي إلى إحراز لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم للمرة الأولى في تاريخه، ما ساهم في اختياره افضل لاعب في الدوري الموسم الماضي، ليصبح اول لاعب عربي وافريقي ينال هذا التكريم من رابطة اللاعبين المحترفين.

وفي نهاية 2016، اختير اللاعب افضل لاعب افريقي في استفتاء هيئة الاذاعة البريطانية (بي.بي.سي).

وبالجائزة التي منحت له في نيجيريا، أتم محرز «هاتريك» الجوائز الفردية، وبات ثالث لاعب جزائري يختار الافضل افريقيا، بعد الأخضر بلومي (1981)، ورابح ماجر (1987).

كما انه اول لاعب عربي ينال هذه الجائزة منذ المغربي مصطفى حجي (1998).

ونال محرز 361 صوتا، متفوقا على الغابوني بيار ايميريك اوباميانغ (313 صوتا) مهاجم بوروسيا دورتموند الالماني والحائز جائزة 2015، والسنغالي سادو مانيه (186 صوتا) مهاجم ليفربول الانجليزي.

وضمت قائمة المرشحين مواطن محرز وزميله في ليستر اسلام سليماني، والمصري محمد صلاح لاعب روما الايطالي.

وساهمت عروضه القوية في ان يصبح اول لاعب جزائري يدخل نادي العشرة الاوائل في ترتيب افضل اللاعبين في الكرة الذهبية التي تمنحها سنويا مجلة «فرانس فوتبول» الفرنسية.

وحل محرز سابعا، متقدما على اوباميانغ الحادي عشر، في ترتيب افضل اللاعبين.

أوباميانغ حضر بملابس غير رسمية بسبب إضاعة حقائبه

من جهة أخرى، اعلن الاتحاد الافريقي لكرة القدم ان اللاعب الغابوني بيار ايمريك اوباميانغ حضر احتفاله السنوي بملابس غير رسمية، بسبب إضاعة شركة الطيران حقائبه في طريقه الى نيجيريا.

ولفت في الحفل الى ان اوباميانغ (27 عاما) الذي تسلم جائزة المركز الثاني، ارتدى قميصا قطنيا (تي شيرت) احمر اللون عليه شعار «الحصان الجامح» لشركة «فيراري» الايطالية، وقبعة بايسبول حمراء، وبنطالا رياضيا اسود كتب عليه باللون الابيض.

وبدا الفارق واضحا بين اوباميانغ واللاعبين الآخرين الذين شاركوا في الحفل، لاسيما محرز وسانيه اللذين ارتديا بزة رسمية سوداء.

الا ان المتحدث باسم الاتحاد الافريقي جونيور بيام اوضح أن «اوباميانغ وصل الى فندق هيلتون في ابوجا قبل ساعة فقط من الحفل من دون حقائبه التي ضاعت خلال السفر».

اضاف: «لهذا السبب، كان لباسه بهذا الشكل».

كما علق اللاعب الدولي على الامر عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «انستغرام»: «عندما تصل الى احتفال افضل لاعب افريقي لهذا العام، وقد قام (موظفو الطيران) باضاعة حقائبك! هذا ما سأرتديه الليلة. شكرا لوفتهانزا»، في اشارة إلى شركة الطيران الالمانية.