ذكرت صحيفة «ماركا» الإسبانية أن إدارة نادي يوفنتوس الإيطالي تسعى لتجديد عقد نجمها باولو ديبالا، لأن عقده الحالي الذي وقعه في صيف 2015 غير كاف لبقاء اللاعب في تورينو والذي ينتهي في 2018.

وأشارت الصحيفة إلى أن المدير الرياضي في يوفنتوس بيبي ماروتا، وضع تجديد عقد ديبالا، لاعب باليرمو السابق، لسنة إضافية ضمن أولوياته في المرحلة المقبلة، وسيسعى للجلوس مع وكيل اللاعب بيرباولو تيولزي في منتصف يناير المقبل للبحث في موضوع العقد، في مسعى منه لتسريع تجديد العقد قبل دخول ريال مدريد رسميا على الخط.

وبحسب الصحيفة الإسبانية فإنه بعد الصفقة التاريخية التي أبرمها النادي الصيف الماضي ببيع بول بوغبا إلى مان يونايتد لا يحتاج يونتوس لبيع أي لاعب جديد لدعم صندوق النادي، لكن الأمور في نهاية المطاف ستحدد بحسب ما يطالب به ديبالا.