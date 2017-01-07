يعاود الدوري الاسباني لكرة القدم نشاطه بعد انتهاء عطلة الميلاد ورأس السنة، فيسعى ريال مدريد المتصدر الى معادلة رقم غريمه برشلونة لجهة عدد المباريات التي خاضها من دون خسارة، عندما يستضيف غرناطة اليوم في المرحلة السابعة عشرة.

ويحمل برشلونة العدد القياسي للمباريات المتتالية دون خسارة في كل المسابقات (39)، بينما حقق ريال فوزه الـ 38 تواليا الاربعاء بسهولة على اشبيليا 3-0 في ذهاب ثمن نهائي مسابقة كأس اسبانيا، ويبدو الفوز في متناول النادي الملكي المتصدر.

وسيكون ريال، ولديه مباراة مؤجلة، مرشحا لتحقيق فوزه السابع تواليا على غرناطة الذي لم يسبق له ان اسقطه في ملعبه «سانتياغو برنابيو»، لاسيما في ظل المعنويات المرتفعة للاعبيه بعد تتويجهم بكأس العالم للاندية في ديسمبر، وكانت هذه الكأس الثالثة للنادي منذ تسلم الفرنسي زين الدين زيدان قيادة جهازه الفني، في الرابع من يناير 2015، وتعود الهزيمة الاخيرة لريال الى السادس من ابريل حين سقط امام فولفسبورغ الالماني 0-2 في ذهاب الدور ربع النهائي لمسابقة دوري ابطال اوروبا، وهو يأمل معادلة الرقم الذي حققه برشلونة في موسم 2015-2016، علما ان الرقم القياسي لعدد المباريات دون هزيمة في الدوري فقط يحمله ريال سوسييداد (38 بين 29 ابريل 1979 و11 مايو 1980).

ويلعب ايضا اتلتيكو مدريد السادس مع مضيفه ايبار، وسلتا فيغو مع ملقة، وريال سوسييداد مع إشبيلية.

إيطاليا

سيكون نابولي الثالث بفارق 3 نقاط عن روما الوصيف، في موقع يتيح له اللحاق بفريق العاصمة عندما يخوض مباراة سهلة امام ضيفه سمبدوريا الثالث عشر والذي لم يفز في آخر ثلاث مباريات في المرحلة التاسعة عشرة من الدوري الايطالي.

وفي ظل غياب مهاجمه الپولندي اركاديوش ميليك، بديل الارجنتيني غونزالو هيغواين المنتقل الى يوفنتوس نهاية الموسم الماضي، يعول نابولي على البلجيكي الدولي دريس مرتنس الذي ابلى بلاء حسنا في غياب زميله الهداف.

واصبح مرتنس في ديسمبر اول لاعب منذ موسم 1994-1995 يسجل ثلاثيتين «هاتريك» في مباراتين تواليا في الدوري، رافعا رصيده الى 11 هدفا، بفارق 3 اهداف عن متصدر ترتيب الهدافين الارجنتيني ماورو ايكاردي قائد انتر، ويلعب ايضا امبولي مع باليرمو.